Sinner e Alcaraz immortalati così: il siparietto durante gli allenamenti

Siparietto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. È accaduto a Cincinnati, dove i due si sono rivisti dopo Wimbledon. Un video diffuso sui social li immortala mentre si allenano. Dal filmato si vede che il numero uno al mondo e il numero due si raccontano sorridenti queste tre settimane senza tennis. "Nothing crazy (niente di speciale, ndr) - dice lo spagnolo rispondendo alla domanda di Sinner -, ma è stato bello. Sono stato due settimane a casa e una nel sud della Spagna, mi sono quasi annoiato. Era almeno un anno che non vedevo tutti i miei amici e non facevo quello che volevo".

A rinunciare a Cincinnati, invece, è stato Novak Djokovic. Il tennista serbo non giocherà il Masters 1000. Il numero sei del ranking mondiale ha infatti deciso di rinunciare al secondo 1000 dell'estate nordamericana, così come aveva già fatto con il Masters 1000 di Toronto.