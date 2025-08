Rai 3, Marco Tardelli fa centro anche in replica

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (L'avversario-L'altra faccia del campione / Rai 3)

Successo per il programma condotto da Marco Tardelli su Rai 3 L’avversario-L’altra faccia del campione che anche in replica domenica in access prime time ha coinvolto 551mila spettatori arrivando a sfiorare il 5% di share.

Il campione del mondo del 1982 intervista grandi nomi del nostro sport ritraendoli attraverso un nuovo punto di vista, quello dei loro più grandi avversari. Domenica c’era Paolo Maldini il cui primo grande rivale da battere fu il pregiudizio altrui, dovuto al fatto di essere figlio del grande Cesare. Punte sopra il 5% per immagini dei suoi successi calcistici e per le testimonianze di ex giocatori come Beppe Bergomi, Billy Costacurta e Mauro Tassotti.