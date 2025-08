Ademola Lookman, clamoroso: piomba il Napoli, psicodramma-inter

Ademola Lookman è il nome più caldo di questo finale di calciomercato. L’attaccante dell’Atalanta, 28 anni, ha rotto definitivamente con l’ambiente nerazzurro e ha chiesto di essere ceduto. Lo ha fatto in modo netto, non presentandosi agli ultimi allenamenti e lanciando segnali inequivocabili anche sui social. L’Inter lo segue da tempo e avrebbe già trovato un’intesa sull’ingaggio, ma l’offerta da 42 milioni più bonus non è bastata. L’Atalanta ha alzato il muro e chiuso ogni spiraglio sotto i 50 milioni.

A inserirsi ora con forza è il Napoli, come riportato da diverse testate online e ripreso anche da Il Giorno. Il club di De Laurentiis, forte di oltre 180 milioni incassati tra gennaio e luglio, ha la forza economica per soddisfare le richieste della Dea. Non solo: potrebbe anche inserire nella trattativa Giacomo Raspadori, attaccante della Nazionale e profilo molto apprezzato da Ivan Juric, neo tecnico dell’Atalanta. Un'eventualità che potrebbe sbloccare l'affare.

L’ingaggio di Lookman (attualmente sui 2 milioni) non rappresenterebbe un problema per il Napoli, che può spingersi tranquillamente oltre i 3,5 milioni netti, come dimostrato da altri rinnovi importanti. Intanto, in Inghilterra l’Arsenal osserva e resta alla finestra: per i Gunners, cartellino e stipendio non sono un ostacolo, ma l’attaccante vuole restare in Serie A, in un anno cruciale per la Coppa d’Africa e i Mondiali.