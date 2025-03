Bari, l'anziana estratta viva dopo 24 ore sotto le macerie. Palazzina crollata, cosa l'ha salvata

07 marzo 2025 a

a

a

Un miracolo, frutto della dedizione dei soccorritori e della voglia di vivere di Rosalia De Giosa: la 74enne è stata estratta viva dopo oltre 24 ore dalle macerie della palazzina di 5 piani crollata mercoledì sera in via Edmondo De Amicis, nel cuore del quartiere Carrassi a Bari. La donna era nella tromba delle scale e stava cercando di uscire dall'edificio dopo aver avvertito alcuni sinistri scricchiolii, quando i pilastri hanno ceduto provocando il crollo. A salvarla il fatto di essere rimasta incastrata in una bolla d'aria.

Nonostante la grande paura e la sofferenza, le sue condizioni sono apparse complessivamente buone. "È stata ritrovata all'interno dell'appartamento, nella zona della scala, dove immaginavamo che fosse. Stava imboccando la scala per uscire, evidentemente ha avvertito il pericolo e stava scappando", ha spiegato Rosa D'Eliseo, comandante dei vigili del fuoco di Bari. "Siamo felici di averla trovata dopo così tanto tempo viva. Si era creata una sacca d'aria grazie alla presenza di una porta blindata che ha mantenuto un pezzo di solaio. È stata davvero fortunata, siamo contenti per lei", ha aggiunto.

Il crollo è avvenuto mercoledì sera, poco prima delle 19, e aveva interessato un edificio dichiarato inagibile lo scorso 24 febbraio 2024, a causa di problemi di tenuta in un pilastro centrale. Per questo motivo infatti il Comune aveva disposto lo sgombero delle 20 famiglie residenti - e per il quale i lavori di adeguamento erano iniziati la settimana scorsa. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per crollo colposo a carico di ignoti, il fascicolo è nelle mani del procuratore aggiunto Ciro Angelillis e della pm Carla Spagnuolo.

Prima del crollo, alcuni residenti dei palazzi confinanti avevano avvisato il direttore dei lavori di alcune crepe sospette. Nel piano seminterrato della palazzina sono giunti un architetto con un collaboratore e alcuni operai, che hanno avvertito degli scricchiolii e sono andati via, portando con loro anche una famiglia con un bambino. Tutto questo, appena un minuto prima del crollo. La 74enne era solita tornare ogni tanto nell'appartamento che aveva sgomberato.