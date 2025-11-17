Schlein e Decaro, il "patto della birra"? Tutte le volte che non ha funzionato

È stato immortalato e filmato da tutti i media e definito come "patto della birra" il brindisi a Bari tra il candidato del centrosinistra alle regionali in Puglia Antonio Decaro e la leader del Pd Elly Schlein. Una bevuta di birra che addirittura è stata celebrata come un fondamentale snodo politico. L'ex sindaco ha fatto da barman per la segretaria dem al birrificio sociale ”Fuori orario” di San Pio di Bari, dove è stato organizzato l’appuntamento elettorale del Pd per le elezioni del 23 e 24 novembre.
“Da presidente operaio a presidente spillatore”, ha scherzato Decaro, che poi ha offerto un bicchiere anche all'ex governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, suo collega al Parlamento europeo oltre che presidente del Pd. Immancabile pure il coro “Bella ciao". In un video finito online si assiste a un vero e proprio momento goliardico da parte della stessa sinistra che si è detta scandalizzata per il siparietto Meloni-Tajani con "Chi non salta comunista è" a Napoli.
In ogni caso, come sottolineato dal Secolo d'Italia, i "precedenti alcolici" del Pd non hanno mai portato bene alla sinistra quando poi si è arrivati alla prova elettorale. Nel gennaio del 2012, per esempio, l’aspirante segretario del Pd Pierluigi Bersani fu immortalato al pub Open Baladin con un bicchiere di birra davanti e subito la sua immagine fece il giro del web. L'immagine inizialmente portò fortuna a Bersani, che scalò il Pd alle Primarie e si presentò come aspirante premier in una coalizione di centrosinistra. Poi però non è finita benissimo: alle elezioni l'aspirante premier non riuscì a formare un governo e, dopo mesi di ingovernabilità, decise di dimettersi da segretario del Pd nell'aprile 2013.
Un altro caso di "patto della birra" finito male è più recente. Risale al 4 settembre 2025 al Monk di Roma. In quell'occasione venne immortalato il brindisi tra Giuseppe Conte, Elly Schlein e Angelo Bonelli in occasione della festa di Avs. Peccato, però, che da quel momento in poi l'unica coalizione che non ha mai smesso di crescere è stata il centrodestra. Il “campo largo”, invece, non sembra affatto unito né in procinto di incrementare i consensi.
Guarda qui il video dell'evento elettorale del Pd nel birrificio di Bari