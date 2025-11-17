Schlein e Decaro, il "patto della birra"? Tutte le volte che non ha funzionato

È stato immortalato e filmato da tutti i media e definito come "patto della birra" il brindisi a Bari tra il candidato del centrosinistra alle regionali in Puglia Antonio Decaro e la leader del Pd Elly Schlein. Una bevuta di birra che addirittura è stata celebrata come un fondamentale snodo politico. L'ex sindaco ha fatto da barman per la segretaria dem al birrificio sociale ”Fuori orario” di San Pio di Bari, dove è stato organizzato l’appuntamento elettorale del Pd per le elezioni del 23 e 24 novembre.

“Da presidente operaio a presidente spillatore”, ha scherzato Decaro, che poi ha offerto un bicchiere anche all'ex governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, suo collega al Parlamento europeo oltre che presidente del Pd. Immancabile pure il coro “Bella ciao". In un video finito online si assiste a un vero e proprio momento goliardico da parte della stessa sinistra che si è detta scandalizzata per il siparietto Meloni-Tajani con "Chi non salta comunista è" a Napoli.