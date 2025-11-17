Libero logo
Valditara, "dacci la tua testa": insulti choc, cosa gli hanno urlato

di
lunedì 17 novembre 2025
Valditara, "dacci la tua testa": insulti choc, cosa gli hanno urlato

Insulti choc contro il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la presentazione del suo ultimo libro al teatro Petruzzelli a Bari. "A mezzo stampa apprendiamo che pochi giorni fa proteste violente hanno accolto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara davanti al Teatro Petruzzelli di Bari - ha dichiarato il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione -. Un presidio di protesta organizzato dalla Flc Cgil di Bari, con tanto di volantino pubblicato su Facebook per invitare anche le associazioni studentesche a partecipare, ha definito il ministro 'distruttore della scuola pubblica'".

Il leghista, poi, ha aggiunto: "Durante la protesta, tra i vari cori violenti contro Valditara, un gruppo di ragazzi ha urlato — e a quanto emerge non è stato allontanato dagli organizzatori della Cgil — 'Valditara, vuoi venire a fare una festa? Ci serve una palla, dacci la tua testa'. Agli organizzatori della Cgil ricordiamo che, quando si organizza un presidio, bisogna anche prendersi la responsabilità di allontanare questi violenti. Spero che Landini prenda pubblicamente le distanze da questo inquietante episodio. A noi non rimane che commentare semplicemente con quella parola che tanto ha agitato l'opposizione in questi giorni. Vergogna!". 

I grillini accusano Valditara pure di femminicidio

Al ridicolo non c’è fine. All’improntitudine. Alla stupidità. Trovarla una deputata come Susan...
