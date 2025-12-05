La rocambolesca caccia alle ossa che portò San Nicola a Bari

Se pensate al Medioevo come a un tempo fatto solo di devozione e di fedeli tremebondi, prostrati in preghiera, che passano la vita in poche leghe tra la casa e la chiesa, beh, questo libro non fa per voi. Ladri d’ossa di M. T. Anderson (trad. di Bérénice Capatti, Bompiani, 250 pp., 19 euro), è un grande romanzo d’avventura, in cui troviamo monaci visionari, santi che placano le tempeste, cacciatori di reliquie dalla moralità molto elastica, uomini dalla testa di cane, guerrieri del profondo Nord, normanni e veneziani rissosi e, soprattutto, lunghi viaggi per mare, battaglie e risse. In questo Medioevo avventuroso, narrato con l’immediatezza di un racconto fantastico, si dipana la caccia alle reliquie di san Nicola, che, prima di essere venerate a Bari, riposarono per oltre sette secoli a Myra: da lì, furono portate in Occidente da una spedizione, che Anderson ricostruisce in tono svelto e quasi più adatto a un romanzo picaresco che non al racconto di un’impresa animata da sacro fervore.

Tutto inizia quando a Bari, sul finire dell’XI secolo, ai bizantini si sono sostituiti i potenti normanni che mirano a legittimare la loro fresca autorità. Inoltre, la città è travagliata dal vaiolo; ma una notte un giovane monaco, il mite Niceforo, sogna Nicola, il santo vescovo di Myra. Egli è capace di placare le tempeste, ma è anche protettore dell’infanzia: non per nulla il 6 dicembre, San Nicola, è una delle festività in cui, per tradizione, si fanno i regali ai bambini; e la figura San Nicola è alla base dello sviluppo, con molte concessioni alla modernità, di Santa Claus, ovvero di Babbo Natale. Queste attribuzioni vengono a Nicola dai doni che, per tradizione, egli nottetempo fece pervenire a tre giovinette belle, ma molto povere, che per miseria sarebbero state destinate alla prostituzione. Invece, grazie a Nicola esse poterono provvedersi di dote e sposarsi; un’altra benemerenza, stavolta miracolosa, del Santo sta nel fatto che resuscitò e ricompose tre bambini, che un macellaio malvagio aveva ucciso e fatto a pezzi sotto sale per venderne la carne.