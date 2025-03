Il cardinale che si ribella alle femministe: "Offendete la Madonna"

10 marzo 2025 a

«La Chiesa partenopea è disposta sempre ad incontrare e dialogare con tutti, ma l’incontro e il dialogo non si nutrono di ferite e contrapposizioni, ma di ascolto e rispetto».

È questo l’appello lanciato dal cardinale di Napoli, Domenico Battaglia all’indomani dell’ennesima azione dimostrativa andata in scena nel corso della manifestazione organizzata da “Non una di meno” per la Giornata della donna. L’ultima trovata delle attiviste è stata quella di esporre uno stendardo raffigurante la Madonna con una pillola abortiva in mano e la scritta “aborto libero”.