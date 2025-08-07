Ballando con le stelle, Chanel Totti? Un problema di soldi

La nuova edizione di Ballando con le stelle, la corazzata del sabato sera in onda su Rai 1, comincia a prendere forma e Milly Carlucci sembra avere le idee chiarissime: portare in scena uno show capace di superare ogni aspettativa e, soprattutto, la concorrenza. Tra i nomi che circolano con insistenza in questi giorni, spunta una presenza davvero inaspettata: Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha da poco raggiunto la maggiore età. L’indiscrezione arriva da Deianira Marzano, ma – come spesso accade in questi casi – va accolta con cautela.

Stando ai rumors, Milly Carlucci avrebbe puntato gli occhi sulla giovane Chanel per arricchire ulteriormente il parterre di concorrenti. Tuttavia, secondo quanto riportato da Deianira Marzano, ci sarebbe un ostacolo da superare: il vil denaro. “Il compenso che lei avrebbe richiesto sarebbe alquanto considerevole”. Insomma, al momento non ci sarebbe ancora un’intesa economica, anche se tutto potrebbe cambiare con un’offerta adeguata. Se le condizioni dovessero essere soddisfacenti, Chanel potrebbe davvero debuttare in televisione in grande stile, in uno dei programmi più amati del palinsesto.