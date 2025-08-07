Lorella Cuccarini riceve una proposta indecente: "80 milioni per..."

Lorella Cuccarini spegne 60 candeline. La conduttrice e ballerina ripercorre la sua carriera con aneddoti mai rivelati prima. E lo fa in una lunga intervista al Corriere della Sera. Qui non può mancare il riferimento alla storica rivalità con Heather Parisi, che Cuccarini chiarisce con nettezza: "Che le ho fatto? Assolutamente niente. Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me".

Ma qualche screzio lo ha avuto anche con un'altra donna, Alba Parietti. L'occasione? Sanremo ’93 insieme a Pippo Baudo. "Ero vestita da Valentino, mi sentivo una principessa. Il mio abito nero profilato di bianco fu poi indossato da Julia Roberts agli Oscar, Alba Parietti fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi’".

E ancora, questa volta in merito alla Rai e al fatto di essere stata messa da parte: "Nei momenti no, ho imparato a non personalizzare. Non sono decisioni prese contro di te, ma questione di gusti. Sono finita in panchina però non ho mai pensato di valere meno, l’autostima non mi è mai mancata. Per due o tre anni il telefono non squillava più, ma avevo quattro figli, ho perso mia madre, mi sono ammalata, ho dovuto rimettere a posto i cocci".