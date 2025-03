Marco Degli Uomini, la telefonata-choc prima di morire: "Pronto mamma, sono caduto. Stai tranquilla..."

10 marzo 2025 a

Tragedia sullo Zoncolan. Si è spento all’Ospedale di Udine a 18 anni Marco Degli Uomini, caduto ieri mentre si stava riscaldando sulla pista 2 in vista del suo impegno successivo come apripista del superG dei Campionati Regionali Children dello Zoncolan disputato sulla 1. "Ti vogliamo ricordare così Marco, felice sugli sci, gli stessi che ti hanno tragicamente strappato via da tutti noi - il cordoglio su Facebook dello Sci Club Monte Dauda di cui era membro - Grazie per il tuo cuore immenso, grazie per la tua sincerità, grazie per la tua disponibilità, grazie per la tua lealtà e correttezza...Resterai sempre con noi".

Il presidente della Fisi Fvg Maurizio Dunnhofer ha comunicato che l’attività del Comitato viene sospesa fino allo svolgimento dei funerali. Domani, dunque, non si disputerà lo slalom dei Regionali Children, previsto a Sappada. "Siamo sconvolti - dice Dunnhofer -. Il mondo dello sci regionale e nazionale è vicino in questo difficilissimo momento alla famiglia e allo sci club Monte Dauda". Ma in questa tragica storia c'è un retroscena agghiacciante, l'ultima telefonata che il ragazzo ha fatto alla madre.



L'ultimo colloquio è riportato dal Gazzettino, e nonostante la gravità delle conseguenze della caduta non faceva presagire la tragedia: "Mamma sono caduto, devo essermi fratturato le gambe... stai tranquilla". Purtroppo dopo queste parole si è consumata una tragedia che ha stravolto un'intera comunità.