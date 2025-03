Palazzina crollata a Roma, il turista ferito: "Se non verrò ucciso”, messaggio inquietante prima dell'esplosione

23 marzo 2025 a

"Questa dovrebbe essere una buona settimana, se non verrò ucciso in qualche modo assurdo": inquietante l'ultimo messaggio scritto da Grant Paterson, il turista scozzese di 54 anni rimasto ferito nel crollo della palazzina nel quartiere Monteverde a Roma. L'uomo, arrivato nella Capitale lo scorso 17 marzo, aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. Sul suo profilo Facebook aveva condiviso le foto del b&b di via Vitellia 43 dove aveva deciso di soggiornare: “L’alloggio è fantastico e le foto non rendono giustizia. Dato che sono solo io mi siedo ogni giorno in un posto diverso”, aveva scritto.

Poi aveva aggiunto il commento ironico: “Questa dovrebbe essere una buona settimana, se non vengo ucciso in qualche modo assurdo”. Parole che poi si sono trasformate quasi in un presagio. Dopo essere stato trovato tra le macerie, ai soccorritori in inglese ha detto: “Sto bene, sono vivo per miracolo”. Il 54enne sarebbe dovuto tornare a casa domani.

Invece nel suo ultimo post sui social, risalente a sabato pomeriggio, Paterson appare felice davanti alla fontana di Trevi. “Mi sto divertendo, lunedì sarò a casa”. Poche ore prima un selfie su via dei Fori Imperiali: “Sette ore al Colosseo e al Foro. Ne vale la pena, assolutamente vale ogni centesimo”, aveva aggiunto. Non lo aveva scoraggiato neanche un piccolo incidente: “Ho perso il mio cappello e sto bruciando sotto il sole”. Tanti i commenti dedicati alla cucina romana: “Mi è stato consigliato, e l'ho seguito, di stare alla larga dai posti con menu inglesi. Stasera vado a provare un posto chiamato Osteria Monteverde”.