Palermo, difende il figlio e viene picchiato a morte: la tragica fine di Gioacchino Vaccaro

Prova a difendere il figlio di 17 anni da due uomini che lo stavano aggredendo e viene a sua volta picchiato e ucciso: così è morto a Palermo Gioacchino Vaccaro, 45 anni. La lite tra il figlio e i due uomini, due fratelli di 43 e 30 anni, sarebbe nata per futili motivi, forse una mancata precedenza. Ci sarebbe stata qualche parola di troppo e a quel punto i due fratelli sono tornati indietro e avrebbero picchiato il ragazzo davanti alla madre.

La donna allora avrebbe chiamato in soccorso il marito. Ma anche lui sarebbe stato massacrato di botte. Portato d'urgenza in ospedale, è poi morto lì a seguito delle ferite riportate, gravi lesioni interne conseguenza del pestaggio. Dopo ore di ricovero, il cuore di Vaccaro non ha retto. Gli aggressori prima sono fuggiti e poi si sono consegnati ai carabinieri. Al momento sono in corso delle indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Gli agenti del commissariato di Partinico stanno verificando se vi siano immagini di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso le scene della rissa.