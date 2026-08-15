"Catania-Palermo? Paga 700 euro": lo scandalo nel pieno caos dell'Etna

L'eruzione dell'Etna continua a mettere in difficoltà il traffico aereo siciliano e, insieme ai voli cancellati e dirottati, cresce anche il problema dei costi per raggiungere gli aeroporti alternativi. Il dato più significativo arriva da Adiconsum Sicilia, che ha raccolto segnalazioni di passeggeri ai quali sarebbero stati chiesti fino a 700 euro per un trasferimento privato da Catania a Palermo.

La situazione va avanti da nove giorni. La cenere vulcanica, spinta dal vento verso sud, ha costretto più volte a modificare l'operatività degli scali, mentre una nuova fase esplosiva dell'Etna ha fatto scattare al livello massimo, rosso, l'allerta per l'aviazione. Una possibile svolta è attesa tra domenica e lunedì, quando dovrebbe cambiare la direzione dei venti.

Nel frattempo, i passeggeri rimasti a terra devono affrontare collegamenti alternativi insufficienti. Il viaggio in treno tra Catania e Palermo può richiedere circa cinque ore e mezza, mentre i taxi privati arrivano, secondo diverse segnalazioni, a costare 600-650 euro. Adiconsum riferisce però di richieste che raggiungerebbero addirittura 700 euro.

Taxi e Ncc regolari respingono le accuse di speculazione e spiegano che una corsa Catania-Palermo può costare circa 450-500 euro, considerando anche il lungo viaggio di ritorno senza passeggeri. I conducenti denunciano invece la presenza di operatori abusivi negli aeroporti, accusati di approfittare dell'emergenza.

Di fronte ai prezzi elevati, molti viaggiatori cercano soluzioni alternative: dividono le spese, utilizzano piattaforme di condivisione dei viaggi o offrono passaggi gratuiti attraverso i social.