Meteo Giuliacci: Scatta l'ora del gelo, quando (e dove) si va sotto zero

Dopo i giorni di forte maltempo, l’Italia vivrà un weekend “a metà strada” tra una breve tregua e l’arrivo di una nuova ondata perturbata.

Sabato 29 novembre

Come spiega meteogiuliacci.it , grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione, la giornata sarà prevalentemente soleggiata su quasi tutta la penisola. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso dal Nord al Sud, con temperature però ancora molto basse, soprattutto al mattino e nelle ore notturne, a causa dei venti settentrionali. Qualche pioggia o isolato rovescio potrà interessare solo il sud della Calabria e la Sicilia orientale. Sarà quindi una giornata ideale per chi vuole approfittarne per attività all’aperto, ma con abbigliamento pesante.

Domenica 30 novembre

La breve parentesi stabile finirà già dalla mattinata. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord-Ovest portando piogge su Piemonte, Liguria e alta Toscana. Sulle Alpi sono attese nevicate intense inizialmente sopra i 1000-1200 metri, ma con l’ingresso di aria più fredda le quote si abbasseranno rapidamente, portando neve anche a quote collinari su Piemonte e Lombardia occidentale nel corso della giornata. Nel pomeriggio-serata il maltempo si estenderà a tutto il Centro-Nord e alla Campania, con rovesci anche forti.Questa perturbazione aprirà una fase molto instabile che accompagnerà l’inizio di dicembre: almeno fino al 3-4 dicembre sono previste una serie di fronti atlantici con piogge diffuse, venti forti e nuovo calo termico. L’inverno meteorologico (che inizia proprio il 1° dicembre) sembra quindi voler fare sul serio.