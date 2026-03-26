Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Meteo-Giuliacci, "Italia a metà ed effetto-Azzorre": ecco cosa rischiamo nel weekend

giovedì 26 marzo 2026
Meteo-Giuliacci, "Italia a metà ed effetto-Azzorre": ecco cosa rischiamo nel weekend

1' di lettura

Italia divisa a metà. Almeno stando alle previsioni meteo in vista del weekend. Stando al team di Mario Giuliacci sono infatti previste precipitazioni su alcune regioni italiane. Tutta colpa di una circolazione ancora instabile. Nella giornata di domenica, poi, lo scenario migliorerà con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre.

Per la precisione, "nella giornata di giovedì 26 marzo la discesa di aria fredda da Nord Europa porterà alla formazione di un vortice che condizionerà il tempo anche nell’avvio del fine settimana - si legge -. Nella giornata di sabato 28 marzo sono attese piogge e locali temporali al Centro-Sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e su parte della Sicilia tirrenica".

Meteo, Mario Giuliacci: torna l'inverno, la più spinosa delle evoluzioni

La prima parte della settimana è caratterizzata da condizioni meteo dal sapore primaverile, seppur accompagnate d...

Sul resto del paese, invece, comanderà l’alta pressione che porterà all’aumento delle temperature. Risultato? Secondo i meteorologi "sul Centro-Nord avremo massime di 15°C, mentre di notte le minime si spingeranno anche vicine allo zero". Buone notizie però domenica, quando l'alta pressione porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli soleggiati e maggiore stabilità. In questo caso le massime si porteranno sui 16-17°C, fino - in alcuni casi - addirittura ai 20°C nelle principali città come Firenze e Roma. Una situazione che potrebbero ripetersi anche all'inizio della prossima settimana.

Qui le previsioni dettagliate del team di Giuliacci

tag
meteo
mario giuliacci

Temperature in crollo Meteo, Mario Giuliacci: torna l'inverno, la più spinosa delle evoluzioni

Occhi al cielo Meteo, ondata anomala di freddo artico: Pasqua, scenari negativi

Meteo Giuliacci Meteo Giuliacci, goccia fredda verso l'Italia: occhio al weekend

ti potrebbero interessare

Semaforo, arriva la "luce bianca": ecco a cosa serve

Semaforo, arriva la "luce bianca": ecco a cosa serve

Prof accoltellata, spunta il video dell'aggressione minuto per minuto

Prof accoltellata, spunta il video dell'aggressione minuto per minuto

L'attività venatoria si unisce allo sport e al made in Italy

L'attività venatoria si unisce allo sport e al made in Italy

Luigi Merano
Prof accoltellata a Trescore Balneario, il racconto degli studenti: "Prof severa, a tratti provocatoria"

Prof accoltellata a Trescore Balneario, il racconto degli studenti: "Prof severa, a tratti provocatoria"