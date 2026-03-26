Meteo-Giuliacci, "Italia a metà ed effetto-Azzorre": ecco cosa rischiamo nel weekend

Italia divisa a metà. Almeno stando alle previsioni meteo in vista del weekend. Stando al team di Mario Giuliacci sono infatti previste precipitazioni su alcune regioni italiane. Tutta colpa di una circolazione ancora instabile. Nella giornata di domenica, poi, lo scenario migliorerà con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre.
Per la precisione, "nella giornata di giovedì 26 marzo la discesa di aria fredda da Nord Europa porterà alla formazione di un vortice che condizionerà il tempo anche nell’avvio del fine settimana - si legge -. Nella giornata di sabato 28 marzo sono attese piogge e locali temporali al Centro-Sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e su parte della Sicilia tirrenica".
Meteo, Mario Giuliacci: torna l'inverno, la più spinosa delle evoluzioniLa prima parte della settimana è caratterizzata da condizioni meteo dal sapore primaverile, seppur accompagnate d...
Sul resto del paese, invece, comanderà l’alta pressione che porterà all’aumento delle temperature. Risultato? Secondo i meteorologi "sul Centro-Nord avremo massime di 15°C, mentre di notte le minime si spingeranno anche vicine allo zero". Buone notizie però domenica, quando l'alta pressione porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli soleggiati e maggiore stabilità. In questo caso le massime si porteranno sui 16-17°C, fino - in alcuni casi - addirittura ai 20°C nelle principali città come Firenze e Roma. Una situazione che potrebbero ripetersi anche all'inizio della prossima settimana.