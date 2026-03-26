Meteo-Giuliacci, "Italia a metà ed effetto-Azzorre": ecco cosa rischiamo nel weekend

Italia divisa a metà. Almeno stando alle previsioni meteo in vista del weekend. Stando al team di Mario Giuliacci sono infatti previste precipitazioni su alcune regioni italiane. Tutta colpa di una circolazione ancora instabile. Nella giornata di domenica, poi, lo scenario migliorerà con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre.

Per la precisione, "nella giornata di giovedì 26 marzo la discesa di aria fredda da Nord Europa porterà alla formazione di un vortice che condizionerà il tempo anche nell’avvio del fine settimana - si legge -. Nella giornata di sabato 28 marzo sono attese piogge e locali temporali al Centro-Sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e su parte della Sicilia tirrenica".