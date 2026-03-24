Meteo, Mario Giuliacci: torna l'inverno, la più spinosa delle evoluzioni

La prima parte della settimana è caratterizzata da condizioni meteo dal sapore primaverile, seppur accompagnate da un po’ di instabilità. Come sottolinea Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , nelle ultime ore il maltempo ha interessato diverse regioni del Centro-Sud e nella giornata di martedì 24 marzo continuerà a insistere soprattutto sulle aree meridionali. Nonostante ciò, le temperature restano in linea con le medie del periodo, garantendo un clima complessivamente mite.

Questa fase, però, è destinata a cambiare bruscamente. Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti l’arrivo di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con l’irruzione di correnti artiche che porteranno un sensibile calo delle temperature e il ritorno della neve anche a quote relativamente basse. Il cambiamento si concretizzerà tra la seconda parte di mercoledì 25 e la giornata di giovedì 26 marzo. In queste ore le temperature subiranno una decisa diminuzione, scendendo fino a 7-8 gradi al di sotto delle medie stagionali. Il ritorno del freddo sarà accompagnato anche da un peggioramento delle condizioni meteo.