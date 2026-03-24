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Meteo, Mario Giuliacci: torna l'inverno, la più spinosa delle evoluzioni

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martedì 24 marzo 2026
Meteo, Mario Giuliacci: torna l'inverno, la più spinosa delle evoluzioni

(Pixabay)

1' di lettura

La prima parte della settimana è caratterizzata da condizioni meteo dal sapore primaverile, seppur accompagnate da un po’ di instabilità. Come sottolinea Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, nelle ultime ore il maltempo ha interessato diverse regioni del Centro-Sud e nella giornata di martedì 24 marzo continuerà a insistere soprattutto sulle aree meridionali. Nonostante ciò, le temperature restano in linea con le medie del periodo, garantendo un clima complessivamente mite.

Questa fase, però, è destinata a cambiare bruscamente. Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti l’arrivo di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con l’irruzione di correnti artiche che porteranno un sensibile calo delle temperature e il ritorno della neve anche a quote relativamente basse. Il cambiamento si concretizzerà tra la seconda parte di mercoledì 25 e la giornata di giovedì 26 marzo. In queste ore le temperature subiranno una decisa diminuzione, scendendo fino a 7-8 gradi al di sotto delle medie stagionali. Il ritorno del freddo sarà accompagnato anche da un peggioramento delle condizioni meteo.

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Già da mercoledì il maltempo colpirà in particolare il Nord-Est e la Lombardia, mentre giovedì si estenderà a gran parte del Centro-Sud. Le precipitazioni saranno diffuse e, complice il calo termico, la neve tornerà a interessare Alpi e Appennino fino a quote collinari. Attesi anche venti forti su molti mari, a completare un quadro tipicamente invernale.

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