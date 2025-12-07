Chi è davvero il gambiano che ha stuprato una 26enne nel parco a Cesena

San Mauro Pascoli, 5 dicembre: un 26enne gambiano è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni di una giovane donna che faceva jogging sulla ciclovia del Rio Salto. L’uomo, già con precedenti specifici per molestie e sottoposto all’obbligo quotidiano di firma in attesa di rimpatrio, si era appostato tra la vegetazione. Verso l’ora di pranzo ha aggredito la runner, l’ha trascinata in un’area appartata e l’ha violentata. Durante la colluttazione la vittima è riuscita a ferirgli una mano.Subito dopo la chiamata della donna, i carabinieri hanno raggiunto il luogo dell’aggressione insieme ai sanitari.

La vittima è stata portata al Bufalini di Cesena con una prognosi di diversi giorni. Grazie all’identikit fornito, l’aggressore è stato rintracciato in meno di un’ora dentro un capanno a circa un chilometro di distanza. Poco dopo si è presentata in caserma anche un’altra donna, che ha denunciato di essere stata molestata dallo stesso uomo poco prima.Il sindaco Moris Guidi si è detto «dispiaciuto» e ha sottolineato che la ciclovia è un percorso naturalistico molto frequentato e finora sicuro.

Dura la reazione della deputata FdI Alice Buonguerrieri: "Chi ha precedenti e rappresenta un pericolo deve essere rimpatriato subito. Era già destinatario di espulsione, ma ogni giorno in più sul territorio può trasformarsi in un rischio". Annuncia che nel prossimo decreto Sicurezza "stringeremo ancor più le maglie" per accelerare i rimpatri di irregolari pericolosi, accusando le "politiche lassiste della sinistra" di aver generato situazioni come questa.L’uomo resta in carcere in attesa di convalida dell’arresto.