Bergamo, sfregio dei ladri: svaligiano la villa e poi si mettono a ballare

domenica 7 dicembre 2025
I ladri si fanno beffa del malcapitato. Non bastava aver svaligiato la villa, i delinquenti hanno anche voluto prendere in giro il noto agente immobiliare bergamasco Gianfederico Belotti. Come? Ballando. Proprio così. Sabato 6 dicembre, nella villa di Belotti, a Bergamo, alcuni ladri hanno fatto irruzione. "In un primo momento hanno divelto la porta vetri blindata riuscendo ad entrare in taverna - racconta il professionista al Corriere della Sera -, ma dal momento che il collegamento con il piano superiore è costituito da una porta blindata, hanno desistito e sono usciti in giardino, prendendo di mira la finestra della lavanderia. L’hanno divelta ed è stato allora che il vicino di casa, uscito per fumare una sigaretta, ha notato i due che stavano armeggiando, dando l’allarme".

Nonostante questo, i due ladri sono riusciti a dileguarsi. "Ho chiamato subito le forze dell’ordine che mi hanno rassicurato - prosegue -. La villa è illuminata anche esternamente con una decina di punti luce, ma è stato solo grazie al caso fortuito del vicino che si è accorto per tempo che non è successo qualcosa di più grave". 

Arnad, ladro viene sorpreso a rubare: preso a picconate

Lo sorprendono a rubare e lo prendono a picconate. Ad Arnad (Aosta), un 40enne cittadino albanese è stato sorpres...

Ma a lasciare l'imprenditore di sasso, quanto ripreso dalle telecamere: "I due ad un certo punto si sono perfino messi a ballare davanti alle telecamere. Sono spaventato ma mi ritengo fortunato di essere qui a raccontarlo. Non so come sarebbe finita". 

gianfederico belotti
bergamo

