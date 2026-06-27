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Loredana Bertè, "l’unica scelta seria e responsabile": caldo record, concerto annullato

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sabato 27 giugno 2026
Loredana Bertè, "l’unica scelta seria e responsabile": caldo record, concerto annullato

1' di lettura

Annullato il concerto di Loredana Bertè in programma domenica 28 giugno al Lazzaretto a Bergamo. Lo ha deciso la cantante stessa a causa dell'ondata di caldo. "Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute", ha spiegato l'artista sui social, dando così l'annuncio ai fan.

"Vi scrivo io, direttamente - ha aggiunto la Bertè - perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto. Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo, Loredana".

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