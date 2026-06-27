Loredana Bertè, "l’unica scelta seria e responsabile": caldo record, concerto annullato

Annullato il concerto di Loredana Bertè in programma domenica 28 giugno al Lazzaretto a Bergamo. Lo ha deciso la cantante stessa a causa dell'ondata di caldo. "Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute", ha spiegato l'artista sui social, dando così l'annuncio ai fan.
"Vi scrivo io, direttamente - ha aggiunto la Bertè - perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto. Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo, Loredana".
Bjorn Borg e la droga: "La notte in cui Loredana Bertè mi salvò la vita"A Loredana Bertè "devo la vita". La relazione chiacchieratissima tra Bjorn Borg e la grande popstar ita...
Per chi ha acquistato online, il rimborso avverrà in automatico tramite il metodo di pagamento utilizzato già per l'acquisto. Mentre per chi ha effettuato l'acquisto in un punto vendita Ticketone, è possibile chiedere rimborso attraverso il link www.rimborsi-ticketone.it entro e non oltre il 15 luglio.