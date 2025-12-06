Arnad, ladro viene sorpreso a rubare: preso a picconate

Lo sorprendono a rubare e lo prendono a picconate. Ad Arnad (Aosta), un 40enne cittadino albanese è stato sorpreso a rubare all'interno di un'abitazione. Da qui l'inseguimento dei cittadini che lo hanno colpito con un oggetto a punta, probabilmente con un piccone appunto. La vicenda - riporta AostaSera.it - è avvenuta nella serata di venerdì 5 dicembre e ora il 40enne è ricoverato all'ospedale Parini, dove i medici hanno giudicato i suoi traumi guaribili in 30 giorni.

L'uomo ha comunque riportato la frattura del bacino e la ferita al basso ventre. Nell’arrestarlo, i militari sono riusciti a recuperare la refurtiva: 500 euro in contanti, alcuni gioielli e una borsa pregiata, per un valore complessivo di cinquemila euro. Secondo quanto filtrato, i suoi complici - erano in quattro - sarebbero riusciti a fuggire.