Prato, sfregiata in strada con un coccio di bottiglia: arrestato un marocchino

lunedì 8 dicembre 2025
La sera del 6 dicembre in piazza delle Carceri a Prato, una donna italiana di 30 anni è stata aggredita e sfregiata al volto con un coccio di bottiglia. L’autore è un 20enne marocchino regolarmente residente in Italia, già responsabile di altre sei aggressioni identiche, tutte ai danni di donne italiane. La vittima è stata subito trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato, dove i medici hanno suturato le profonde ferite al viso.

Il procuratore Luca Tescaroli ha definito l’uomo "socialmente pericoloso" per la serialità e la violenza degli atti. Il gip del Tribunale di Prato, dopo la perizia psichiatrica, lo ha dichiarato incapace di intendere e di volere e ha disposto il ricovero provvisorio in una struttura idonea, unica misura cautelare possibile in questi casi.Si tratta della settima aggressione attribuita allo stesso 20enne in poco tempo, tutte con la stessa dinamica: avvicinamento improvviso e taglio al volto con cocci di vetro.

