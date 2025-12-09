Prato, 20enne marocchino sfregia sette donne: "Colpisco solo le italiane"

Una donna italiana di 30 anni è stata aggredita nella serata di sabato 6 dicembre in piazza delle Carceri a Prato. La vittima è stata colpita al volto con un oggetto affilato, un coccio di bottiglia, e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano per le cure del caso. Grazie all'immediato intervento del personale della Squadra Volante della Questura, allertato dalla vittima e supportato dal monitoraggio delle telecamere cittadine, l'autore dell'aggressione è stato individuato e fermato poco dopo.

Alla vista della pattuglia, l'uomo si era dato alla fuga, opponendo resistenza agli agenti, che tuttavia sono riusciti a bloccarlo in sicurezza. Si tratta di un giovane di 20 anni di origini marocchine, in regola con il permesso di soggiorno, già sospettato per sei episodi analoghi, tutti contro donne italiane, verificatisi nelle settimane precedenti. L'uomo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'odio etnico-razziale e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.