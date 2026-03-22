Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum, tensione nella sede FdI a Prato: irruzione e minacce a un volontario

di
Libero logo
domenica 22 marzo 2026
Referendum, tensione nella sede FdI a Prato: irruzione e minacce a un volontario

1' di lettura

Momenti di tensione nella sede di Fratelli d'Italia a Prato poco prima dell'apertura dei seggi per il referendum sulla giustizia: tre giovani sostenitori del No avrebbero fatto irruzione nei locali del partito di Giorgia Meloni. Lo ha reso noto FdI di Prato. Il volontario che in quel momento si trovava all'interno della sede, si spiega in una nota, ha cercato di gestire la situazione con calma e senso di responsabilità, riuscendo infine ad allontanare i tre soggetti, non senza difficoltà, dopo aver subito insulti ed esplicite minacce di morte. Dell'accaduto è stata informata la Digos, e il partito confida di poter risalire in tempi rapidi ai responsabili.

"Sono purtroppo questi i frutti di una propaganda incosciente fondata sull'odio - ha sottolineato la pratese Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Toscana - che invoca la rivolta sociale e che prefigura rischi per la democrazia con l'approvazione della riforma dell'ordinamento della giustizia. Gli unici rischi per la democrazia, come dimostra anche il grave atto di squadrismo avvenuto questa mattina, derivano da quei cattivi maestri che, in spregio delle più elementari regole del vivere civile e della Costituzione repubblicana, aizzano con continue falsità le menti più fragili di certi giovani, per i quali proviamo più compassione che risentimento".

Referendum, Meloni da Vespa: "Chi vuole continuare a trarne vantaggio"

"I presupposti dell'efficienza della giustizia sono la responsabilità e la meritocrazia. Penso che nessu...
tag
fdi
prato
referendum giustizia

Referendum giustizia, Italia al voto Referendum giustizia, ecco il dato dell'affluenza alle 19: segnale importante a urne aperte

Gag alle urne Referendum, Conte al voto col cane: entra nel seggio e... Cosa dimentica

Al voto Referendum Giustizia, Marina Berlusconi: "Sì per un'Italia più civile, democratica e moderna"

ti potrebbero interessare

Referendum, scattano la foto nella cabina elettorale: due denunce a Catanzaro

Referendum, scattano la foto nella cabina elettorale: due denunce a Catanzaro

Redazione
Roma, esplode una bombola gpl in casa: due feriti gravi, decine di sfollati

Roma, esplode una bombola gpl in casa: due feriti gravi, decine di sfollati

Redazione
Ricciardi, arrestato il dentista dei vip: portava un etto di hashish in carcere

Ricciardi, arrestato il dentista dei vip: portava un etto di hashish in carcere

Hannoun, le Poste gli chiudono il conto ma lui vince la causa

Hannoun, le Poste gli chiudono il conto ma lui vince la causa

Simone Di Meo