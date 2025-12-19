Askatasuna, ecco tutte le violenze: sangue e caos, il loro "curriculum"

Quell'edificio, quattro piani che fino al 1981 sono stati la sede dell'opera “Pia Reynero” (beneficenza), dal novembre del 1996 è diventato una sorta di hub dell'antagonismo nel nord-ovest. Nell'ultima relazione sulla sicurezza inviata al Parlamento, il ministero dell'Interno ricorda, ad esempio, l'attivismo di Askatasuna «centro sociale torinese di matrice marxista-leninista», questa la definizione - nel movimento No Tav valsusino. «La protesta si sostanzia in numerose iniziative, molte delle quali sfociano in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, compresi attacchi ai siti dei cantieri, ai mezzi d'opera presenti, nonché alle sedi delle società appaltanti» dei lavori per la realizzazione dell'Alta velocità.

Molte di queste azioni sono state richiamate ieri mattina per spiegare il blitz culminato nello sgombero della palazzina. In ordine di tempo, l'ultimo episodio è l'irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa. Quei 600 antagonisti autori dell'irruzione a fine novembre, per gli inquirenti, erano quasi tutti aderenti al Centro sociale torinese. Per l'occasione, il casus belli era la sorte dell'imam Mohamed Shahin, quella delle frasi buoniste sulle stragi di Hamas del 7 Ottobre. L'adesione alle tesi pro-Pal ha guidato l'azione di Askatasuna negli ultimi mesi: l'assalto alla stazione di Porta Nuova il 22 settembre, con un centinaio di antagonisti che occupano i binari; l'invasione alle Officine grandi riparazioni (Ogr) di inizio ottobre, con atti di vandalismo alle strutture e automobili danneggiate. Poi, a metà novembre, tocca alla sede della Città metropolitana di Torino, in corso Inghilterra.

Fatti dietro i quali - le parole sono del prefetto di Torino, Donato Cafagna - si celava una «strategia per mettere in scacco la città». Askatasuna, però, ha agito anche in trasferta. Ad esempio: nell'ambito delle mobilitazioni pro-Pal, nella notte di guerriglia a Bologna del 21 novembre scorso, quella “provocata” dall'incontro di basket tra Virtus Bologna e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, erano presenti anche esponenti dell'organizzazione torinese. Ogni occasione, in questi anni, è stata utilizzata per fomentare la violenza. Ecco una carrellata degli episodi più recenti. A febbraio dello scorso anno, una cinquantina di attivisti ha circondato un'auto della polizia colpevole di ospitare uno straniero destinato all'espulsione. A maggio dello stesso anno un centinaio di antagonisti ha cercato di fare irruzione al Salone del libro di Torino in nome di Gaza. Bilancio: lo sfondamento dei cancelli del Lingotto.

All'inizio di quest'anno, il 9 gennaio, il commissariato di polizia di Dora Vanchiglia, insieme alla caserma dei carabinieri di piazza Carlina- il bilancio è del prefetto- «è stato fatto oggetto di un'aggressione preordinata e messa in atto in modo organizzato e facendo uso di mezzi violenti da parte di persone che hanno agito travisate con passamontagna e maschere antigas» (cinque agenti feriti). Dalle cronache di quella giornata emerge un attacco realizzato con pietre, transenne, bottiglie di vetro e pali di ferro. Il prefetto Cafagna è un personaggio chiave nel “dossier Askatasuna”, visto che non ha mai nascosto la sua contrarietà alla scelta dell'amministrazione comunale di sinistra di rendere la “casa” del Centro sociale un “bene comune”.

No Tav, pro Pal, ma anche la guerriglia urbana in nome dell'anarchico Alfredo Cospito. Ogni stagione ha avuto il suo detonatore. Nel febbraio e marzo del 2023 Askatasuna si è resa protagonista di una serie di manifestazioni per solidarizzare con il detenuto. Identico il copione: cortei al grido di «fuoco alle galere», «fuori tutti dal 41 bis» e «assassini» resistenti da scontri, feriti tra le Forze dell'ordine, fumogeni, bombe carta, vetrine rotte a colpi di pietra e danneggiamenti a edifici, automobili e negozi. A marzo, i militanti avevano esultato per la sentenza con la quale il tribunale di Torino aveva fatto cadere, per 16 di loro, l'accusa di associazione per delinquere. Ma da ieri la storia è cambiata.