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Torino, maranza sfregia l'Italia e provoca Silvia Sardone: "Qui noi non paghiamo, comandiamo"

mercoledì 19 agosto 2026
Torino, maranza sfregia l'Italia e provoca Silvia Sardone: "Qui noi non paghiamo, comandiamo"

2' di lettura

"Silvia Sardone, guarda, qui in Italia noi maranza non paghiamo il biglietto, guarda come entriamo, guarda, questo è il biglietto". A dirlo, mentre salta il tornello, è Ilyas Maluma, noto maranza di origine marocchina e con 29mila follower su Instagram. In uno dei suoi tanti video lo si vede eludere i controlli in una stazione metropolitana di Torino. "Hai visto? - si rivolge ancora all'europarlamentare della Lega nota per le sue battaglie contro l'immigrazione clandestina -. I maranza comandano e nessuno parla, dove sono i controllori?". E ancora: "Aspetta, dove sono i controllori? Non ci sono". 

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Poi, con la telecamera rivolta a un altro "collega": "Guarda, guarda i maranza, bravo, bravo, bravo, bravo fra! Hai visto cosa Ilyas Maluma insegna ai suoi fan? Scavalcare", dice ridendo. D'altronde non è la prima volta che Maluma provoca Sardone. Era già successo mesi fa in un filmato pubblicato su TikTok nel quale si definiva il "manager dei maranza". "Ciao sinistra, vi voglio bene, sono con voi, sono al vostro fianco. Sono la voce del popolo, vi voglio chiedere una cosa, ho la pelle d'oca solo a chiederla, sono allibito: mi voglio candidare con voi, così almeno miglioriamo l'Italia". 

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E alla Sardone si rivolgeva così: "La sinistra è con me, hai capito? Mi protegge, sono intoccabile, qui in Italia posso fare quello che voglio. Tu non puoi fare niente, tesoro mio. E se non ti sta bene questo lavoro, vai a fare la donna delle pulizie. In Italia non mi hai ospitato tu, mi ha ospitato la sinistra. Viva la sinistra". 

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