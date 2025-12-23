Famiglia nel Bosco, "perizia psichiatrica": l'ultima bomba sui genitori

Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto accertamenti sullo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. I bambini, allontanati dai genitori, restano attualmente in una casa famiglia . Il Tribunale ha stabilito la necessità di effettuare verifiche psicologiche sui genitori, Nathan e la madre, per valutare la loro capacità di prendersi cura dei figli. L’ordinanza è stata pubblicata oggi, martedì 23 dicembre.

I minori rimangono nella casa famiglia, dove trascorreranno probabilmente anche le festività natalizie. Secondo quanto previsto dall’ordinanza, il padre potrà avere due ore di contatto controllato con i bambini durante il periodo di Natale. Gli accertamenti saranno condotti da professionisti incaricati dal Tribunale e hanno l’obiettivo di fornire elementi utili per determinare eventuali interventi futuri in ambito familiare. I risultati degli accertamenti psichici e i contatti monitorati tra genitori e figli saranno utilizzati per valutare eventuali provvedimenti successivi, con l’obiettivo di garantire sicurezza e benessere ai bambini. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire le condizioni in cui i bambini potranno progressivamente trascorrere più tempo con i genitori.