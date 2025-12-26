Meteo, ribaltone di Capodanno: cosa succederà nei prossimi giorni

Forse il peggio è passato, dal punto di vista meteo. Dopo giorni di allerta al Nord Est, dall'Emilia Romagna al Friuli Venezia Giulio, giorno di Natale compreso, le previsioni del tempo indicano un progressivo miglioramento generalizzato per questo fine 2025, con un occhio di riguardo ovviamente per Capodanno e inizio 2025 quando molti italiani si riverseranno sulle piste o si regaleranno qualche gita fuoriporta per festeggiare.

Il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.Nord prevede cielo sereno su tutti i settori del Nord.Centro e Sardegna, cielo principalmente sereno con velature nelle prime ore del mattino. Sulla Sardegna cielo da irregolarmente nuvoloso a coperto con probabili piovaschi che potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, in miglioramento serale. Sereno e senza fenomeni di rilievo sui rimanenti settori. Sulla Sicilia probabili rovesci o temporali diffusi, in attenuazione dal pomeriggio, irregolarmente nuvoloso sulle rimanenti regioni.Temperature: minime in sensibile diminuzione sulle regioni del Nord; in lieve aumento sulla Sicilia, Sardegna e Calabria; stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese. Massime in aumento su tutti i settori del nord Toscana compresa; generalmente stazionarie sulle restanti regioni.

Ancora vento forte, con raffiche fino a burrasca sul ponente ligure ma in attenuazione già dalla seconda parte del mattino; da deboli a moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, con ulteriori rinforzi sulla Puglia centromeridionale; da deboli a moderati occidentali invece sulle regioni tirreniche.Mari: da molto mosso ad agitato il mar ligure; molto mossi i bacini del Tirreno centro settentrionale; da mosso a molto mosso il mar di Sardegna; mossi i restanti bacini.

Nello specifico, per domenica 28 dicembre residua instabilità sulla Sicilia con copertura nuvolosa irregolare ma senza fenomeni di rilievo. Sulle restanti regioni condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Lunedì 29 dicembre ancora instabilità sulle due isole maggiori, con copertura nuvolosa irregolare e possibili precipitazioni. Sulle restanti regioni permangono condizioni di tempo stabile e ampi spazi di cielo sereno. Martedì 30 dicembre tempo stabile e soleggiato con temperature in diminuzione; mercoledì 31 dicembre una nuova instabilità coinvoilgerà la Penisola cominciando dal Sud con piogge irregolari.

