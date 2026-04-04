Pio e Amedeo in tv vincono e divertono

Vi proponiamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo a cura di Kalus Davi

CHI SALE (Stanno tutti invitati) Il duo comico Pio e Amedeo, reduce dal successo al botteghino dell’ultimo film Oi vita mia, vince il prime time di giovedì con la prima puntata di Stanno tutti invitati su Canale 5 visto da 2,6 milioni di spettatori col 20% di share, 20mila utenti connessi dai device e un plebiscito tra i giovani 15/24 anni, target che ha sfiorato il 30% di share con picchi di quasi 4 milioni di teste. I numeri possono apparire freddi, ma in questo caso (come pure per le repliche dei film di Checco Zalone o degli spettacoli di Andrea Pucci o Giorgio Panariello) dimostrano che c’è una buona parte di platea televisiva che vive come una sorta di soffocamento la dittatura mediatica della cultura woke. Nonostante il titolo inclusivo dello show, che festeggia i loro primi 25 annidi carriera, i due pugliesi non hanno rinunciato a frecciatine irriverenti al pubblico in sala, preso in giro per aver pagato quando potevano vederseli gratis in tv, a Claudio Baglioni, paragonato a un umarell che osserva i lavori in corso, a Massimo Ranieri, o ad Annalisa, con Pio e Amedeo travestiti come la cantante mentre lei si esibiva.