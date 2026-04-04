Moutet sbrocca a Marrakech: si arrampica sulle tribune, rissa con il tifoso

A fine match, infatti, Corentin (che peraltro più volte si è complimentato con Trungelliti dopo alcuni colpi spettacolari) ha pensato bene di rompere la racchetta prima di salutare l'argentino, scavalcare i cartelloni pubblicitari e arrampicarsi sulle tribune. Il suo obiettivo? Un tifoso con il quale confrontarsi a muso duro .

Il 26enne francese numero 32 al mondo, superato da un rivale entrato con questo risultato per la prima volta in carriera nei Top 100 del ranking Atp, è noto nel circuito per avere un carattere piuttosto fumantino. Testa di serie numero 3 in Marocco, ha patito evidentemente la delusione ma forse nel suo raptus dopo la partita c'è dell'altro.

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In diretta il parapiglia è stato evidente quanto misterioso: Moutet avrebbe cercato di farsi dare dal ragazzo uno smartphone, quasi un tentativo di sequestro. A quel punto il tifoso lo ha allontanato con un gesto deciso della mano. I due poi si sono allontanati insieme.

Tra le ragioni della vivace discussione potrebbe esserci qualche ripresa video o qualche foto rubata, non particolarmente gradita dal tennista. O qualche parola di troppo, magari una offesa o uno sfottò.