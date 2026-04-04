Dritto e rovescio, Tania piange in diretta: "Grazie a voi". E Del Debbio crolla

La voce tremante, le parole che si strozzano in gola, le mani che si coprono il volto. Tania ha 71 anni, è una pensionata, vive a Palermo con un assegno di 355 euro al mese ed è riuscita a volare dal figlio a Milano solo grazie a Paolo Del Debbio.

Ospite in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4, testimonia come il carovita e i rincari su benzina e gasolio possano condizionare in maniera pesantissima la vita quotidiana degli italiani.

«Lei vive con il figlio a casa. L’altro invece vive a Milano. Signora, come fa a vivere?», le chiedono. «Allora, io devo ringraziare la reversibilità di mio marito, che è morto nel 2022, e quindi grazie ai 1000 euro della reversibilità, più i 355 euro miei diciamo che riesco a pagare l'affitto e a fare la spesa grossa al primo del mese, quando c'è l’accredito della pensione. Poi durante il mese mi devo arrangiare», spiega la signora.

«A cosa deve rinunciare?». «Non ho grandi idee, grandi sogni, per cui non vado fuori. Rinuncio alla pizza, a fare i dolci, che sarebbe proprio il mio passatempo, perché lo zucchero è aumentato, la farina è aumentata, le uova sono aumentate». E ancora: «Avevo la macchina, ce l'ho posteggiata, sto pensando di togliermela perché l’assicurazione è aumentata e non me la posso più permettere, il bollo è aumentato, la benzina lasciamo perdere e quindi cammino a piedi. Questa è la situazione, tra l’altro non so andare in bicicletta». «Ora ho due o tre giorni di vacanza, vengo giù e le insegno ad andare in bicicletta», scherza Del Debbio.

«Io riesco a vedere mio figlio una volta all’anno perché è il periodo delle ferie e allora riesce a scendere - prosegue Tania -. I prezzi dei voli sono enormi. Io non venivo su, qui a Milano, a trovarlo dal 2022. Sono gratissima a voi perché ho visto poco fa quanto costa il biglietto dell'aereo, 455 euro per il volo d’andata. E io non me lo sarei potuto permettere e se sono qua è grazie a voi».

E di fronte alla possibilità di passare la Pasqua in famiglia, crolla: «Scusatemi», si scusa. Del Debbio, a testa bassa, si avvicina a lei e la abbraccia: «Mi dia un bacetto». Mai come questa volta, davvero, sembra valere il detto «Pasqua con chi vuoi».