Federica Torzullo, la criminologa: "Perché i suoceri hanno scelto di impiccarsi"

La criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, interpellata dall'Adnkronos sul doppio suicidio di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio (genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo), spiega che la genesi del gesto va ricercata nella probabile vergogna sperimentata dai genitori rispetto agli agiti del figlio e nell'incapacità di gestire la pressione che, nel caso specifico, emerge come fattore psicologico rilevante, sia nell'ideazione sia nel comportamento.

La Bolzan definisce l'evento una "tragedia nella tragedia", sottolineando come, per quel poco che si sa al momento, questo doppio suicidio non modifichi in modo sostanziale l'indagine su Claudio Carlomagno. Tuttavia, lascia aperto l'interrogativo sulla possibile partecipazione materiale del padre (Pasquale) nella fase successiva all'omicidio, aspetto che – a suo avviso – gli inquirenti dovranno eventualmente accertare.In sintesi, secondo la criminologa, il suicidio appare legato a un mix di vergogna profonda per l'azione efferata del figlio e all'incapacità di reggere l'enorme pressione psicologica e sociale derivante dallo scandalo, dal lutto, dalle minacce ricevute (come quelle subite da Maria Messenio sui social) e dal crollo dell'immagine familiare e personale. La Bolzan evidenzia così il peso schiacciante del disonore percepito e del trauma collettivo in una vicenda già drammatica di per sé.