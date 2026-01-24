Libero logo
Federica Torzullo, genitori di Carlomagno morti suicidi: trovata una lettera

di
sabato 24 gennaio 2026
Federica Torzullo, genitori di Carlomagno morti suicidi: trovata una lettera

1' di lettura

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati morti in casa: dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio. La madre dell'uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati. A quanto ha appreso l'Adnkronos i genitori di Carlomagno avrebbero lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi.

È stata la zia di Claudio Carlomagno a dare l'allarme dopo che non riusciva a contattare i genitori del killer di Federica Torzullo. La donna si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto hanno trovato i due impiccati. La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia. "Sono sconvolto, erano veramente brave persone". Sono le prime parole rilasciate a LaPresse da Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, dopo il probabile suicidio dei genitori dell'uomo, trovati morti impiccati in casa.

