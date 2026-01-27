Crans-Montana, il supertestimone inchioda i Moretti: la svolta, cosa rivela

Una frase che oggi suona come una condanna. Perché il budget, spiega il supertestimone, non mancava affatto quando si trattava di estetica: poltrone e sgabelli in vera pelle, tavoli in rovere massello, luci a led. Bello sì, sicuro no. E qui nasce la contraddizione che potrebbe aggravare la posizione dei coniugi Moretti, indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio per negligenza. Dopo l’incidente della notte di San Silvestro, infatti, il testimone si è presentato alla polizia cantonale vallese.

Nessuna risposta. Allora ha cercato una sponda tra gli avvocati delle famiglie delle 40 vittime e dei 116 feriti. Ora la sua segnalazione finirà sul tavolo della procura generale del Canton Vallese. Ed è qui che il racconto di questo fornitore smette di essere un dettaglio e diventa un problema serio. Non solo materiali infiammabili, nei sopralluoghi a rue Central 35, il tecnico aveva notato anche un’altra anomalia: un’unica uscita di emergenza, “molto piccola” e diretta verso uno spazio vuoto. A suo giudizio, non a norma. Una criticità che, insieme ad altre presunte irregolarità, potrebbe tornare negli interrogatori. Intanto, la vicenda ha superato i confini giudiziari ed è diventata un caso diplomatico. Roma adesso attende “un’effettiva collaborazione” da Berna, mentre il supertestimone resta lì, al centro della storia: l’uomo che aveva visto tutto prima. E che nessuno ha voluto ascoltare. Nemmeno Moretti, perché se avesse acquistato quella schiuma ignifuga oggi sarebbe un uomo fuori dai guai.