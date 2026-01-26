Crans-Montana, Meloni incontra l'ambasciatore: a che condizione rientra in Svizzera

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi, lunedì 26 gennaio, a Palazzo Chigi l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d’intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation dove si è consumata la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.
All’incontro, cui hanno anche partecipato il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell’Ambasciatore all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026.
Crans-Montana, spunta uno scomodo dossier: "Nel 2024..."Non sarebbe stato il primo incendio a Le Constellation, il locale di Crans-Montana che ha preso fuoco causando la morte ...
Lo scorso 23 gennaio il presidente del Consiglio su X si era detta "indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il Governo italiano - aveva poi aggiunto Giorgia Meloni - chiederà conto alle Autorità Svizzere di quanto accaduto".