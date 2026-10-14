Stupra una ragazzina di 16 anni nell'area dei Castelli Romani davanti all'amica: arrestato un trentenne

Drammatico episodio nella periferia di Marino, nell’area dei Castelli Romani, una ragazza di 16 anni è stata vittima di una violenza sessuale dopo aver subito una rapina insieme a un’amica. L’aggressione è avvenuta nei primi giorni di settembre, quando le due adolescenti stavano tornando a piedi verso casa dopo aver partecipato a un evento al parco della Pace di Cava dei Selci. Sulla via Appia Antica sono state avvicinate da un uomo, armato di coltello che ha prima minacciato le due ragazze sottraendo loro cellulari ed altri oggetti personali per poi violentare una delle adolescenti.

Le ragazze sotto choc sono riuscite ad arrivare a casa di una delle due dove, hanno riferito quanto accaduto ed hanno lanciato l'allarme. L’uomo è stato individuato ed arrestato dalla polizia grazie ai filmati della videosorveglianza, le telecamere hanno registrato una fiat 500 bianca che corrispondeva alla descrizione delle vittime incrociando poi i dati della motorizzazione per risalire al proprietario del veicolo. Nell’abitazione del 30 enne italiano residente nella stessa zona dei Castelli Romani, sono stati sequestrati due etti di marijuana e un bilancino di precisione, l’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e rapina aggravata e trasferito nel carcere di Velletri.