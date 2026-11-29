Una regata è finita in tragedia a Genova: si trattava della gara di recupero della classica Veleggiata Quattro stagioni, tenutasi nella mattinata di oggi, domenica 29 novembre, al largo di Genova, a Pra’. Un uomo di 62 anni è caduto in acqua dopo che la barca su cui si trovava si è rovesciata, ed è morto annegato. Un altro, di circa 40 anni, si è tuffato per salvarlo ma senza riuscirci. Anzi sarebbe stato lui stesso soccorso e portato in codice rosso all’ospedale Galliera per ipotermia. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l’elicottero. Sulla dinamica indaga la capitaneria.

Secondo una prima ricostruzione del fatto, il 62enne deceduto sarebbe finito in acqua dopo essere stato colpito alla testa da un boma. E nell’urto avrebbe perso i sensi, senza riuscire ad afferrare il salvagente lanciato da bordo. Lo skipper 40enne della barca, compresa la difficoltà, si sarebbe tuffato in acqua per soccorrerlo, ma il cavo di canapa del salvagente si sarebbe strappato, andando a bloccare l’elica della barca e facendola andare alla deriva.

Alla fine lo skipper è stato soccorso da un’altra barca. Mentre per il 62enne non è stato possibile fare nulla, solo constatarne il decesso. Il 40enne, invece, è stato portato in ospedale in codice rosso. Per quanto riguarda la barca, è stata presa in mano dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che l’hanno condotta al traino della Capitaneria, al molo di Sestri.