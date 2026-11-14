A 16 anni aggredisce con un martello il padre mentre dorme: è gravissimo

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre a Racale, in provincia di Lecce, un ragazzo di 16 anni affetto da disabilità psichica avrebbe aggredito il padre di 53 anni mentre dormiva, colpendolo ripetutamente alla testa con un martello. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30, quando il giovane si sarebbe introdotto nella camera da letto dei genitori impugnando l’attrezzo.

La madre è riuscita a intervenire e a fermare l’aggressione, risparmiando se stessa dalle violenze e lanciando immediatamente l’allarme. I soccorsi del 118 hanno trasferito l’uomo in condizioni gravissime al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, dove è ricoverato in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Racale e della compagnia di Casarano. Il 16enne è stato accompagnato in caserma e successivamente trasferito all’ospedale di Scorrano per una consulenza psichiatrica. Il martello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato.

Le indagini sono coordinate dalla Procura dei minori di Lecce. In paese erano già note da tempo tensioni tra padre e figlio, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente che avrebbe spinto il ragazzo a compiere un gesto di tale violenza. Il fatto ha richiamato alla memoria un altro grave episodio domestico avvenuto nella stessa cittadina salentina nel giugno 2025, quando una donna era stata uccisa dal figlio a colpi di accetta.