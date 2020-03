Cast Bolzonella, dal 1970 abiti da lavoro professionali

05 marzo 2020 a

(Milano, 5 marzo) - Milano, 5 marzo. Si dice che l'abito non fa il monaco, eppure nel mondo del lavoro accade il contrario. La divisa identifica il dipendente come parte di un'azienda e veicola i valori associati al brand. L'abbigliamento da lavoro è infatti un mezzo di comunicazione, e come tale non andrebbe mai trascurato. Lo sanno bene gli specialisti di Cast Bolzonella, impresa che da 50 anni porta nelle aziende di tutto il mondo lo stile dell'abito italiano, arricchito da un tocco sartoriale.

Abiti da lavoro Cast Bolzonella: creatività e qualità Made in Italy

Nata nel 1970 come ditta a conduzione familiare, Cast Bolzonella ha mantenuto nel tempo l'entusiasmo e l'energia che l'hanno caratterizzata fin dall'inizio del suo percorso nel mondo dell'abbigliamento professionale. Oggi è produttore e rivenditore a livello internazionale di abbigliamento da lavoro e divise professionali Made in Italy.

Si rapporta ad aziende operative in ogni parte del mondo e collabora con società di respiro internazionale. Merito sia delle spedizioni in Europa e territorio extra UE, sia degli esclusivi servizi offerti.

Cast Bolzonella è molto più di un comune venditore di abbigliamento da lavoro. Gestisce solo ordini all'ingrosso e si rapporta direttamente con il cliente, garantendo un'assistenza completa per la scelta delle divise da lavoro e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Indumenti da lavoro personalizzati con spedizione in tutto il mondo

Cast Bolzonella realizza abbigliamento da lavoro e divise professionali per ogni settore produttivo unendo creatività e qualità al know-how acquisito in decenni di attività. Nel catalogo figurano tute, salopette, intimo termico, camici, giubbini, giubbotti, felpe, divise per settore alimentare e commerciale, divise da lavoro eleganti, ma anche abbigliamento certificato ad alta visibilità, ignifugo, antiacido, antistatico, ESD, antimpigliamento e abbigliamento multivalente.

Per le aziende che desiderano un design unico, il team dell'ufficio stile realizza progetti tailor made: il cliente sceglie modello, colore, tessuto ed ogni altro dettaglio, beneficiando della consulenza di uno staff professionale e altamente preparato.

In tutti gli abiti da lavoro proposti da Cast Bolzonella possono essere inseriti loghi e scritte. A tal proposito sono utilizzate diverse tecniche di personalizzazione: ricamo, serigrafia, lavorazioni laser, applicazione di termosaldabili, etichette e patch.

