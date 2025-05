Elly Schlein, il Pd è pronto ad archiviarla

Se stai a sentire prima una parte e poi l’altra, pare che non sia successo niente. E allora sì che ci sarebbe la notizia, doppia. Vorrebbe dire cha almeno su qualcosa il Pd ha trovato un punto di vista unanime, anche se essa consiste nella certificazione dell’irresolubilità delle proprie divisioni. Sei parlamentari di prima fila, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Pina Picierno, Lia Quartapelle e Filippo Sensi, hanno scritto una lettera al quotidiano di casa, La Repubblica. Il destinatario però in realtà è Elly Schlein. Alla loro segretaria gli onorevoli comunicano che, sul referendum dell’8 e 9 giugno in tema di lavoro, sono più d’accordo con Ignazio La Russa che con lei. Infatti i sei si asterranno dal votare tre quesiti su cinque, non perché si ritengono dei sabotatori della democrazia, come la Nazarena bolla chi non ritira la scheda, ma perché sono a favore del Jobs Act, la legge che i dem di Matteo Renzi votarono all’unanimità e quelli della nuova leader vogliono cancellare. Che poi molto spesso i primi coincidano con i secondi, anzi siano precisamente la stessa persona, è una di quelle cose che a sinistra chiamano disciplina di partito e gli altri sintetizzano con “speriamo che mi ricandidano”.

Onore dunque ai sei temerari. Onore anche perché, anche se il giorno dopo fanno un po’ come il Conte Zio di Alessandro Manzoni - sopire, troncare... - e non danno fuoco alle polveri della polemica, nella loro lettera non le mandano a dire: «Non voteremo perché la condizione del lavoro in Italia passa dal futuro e non da una sterile resa dei conti con il passato» scrivono. Il quale però non è archiviato, altrimenti non sarebbe evocato. Insomma il gruppo, tutto di ex super-renziani, tra le righe muove alla nuova gestrice della ditta l’accusa di voler rottamare, con le leggi del suo ripudiato predecessore, l’area riformista dem. Per consegnarsi? A Giuseppe Conte? Alla Cgil di Maurizio Landini? È l’ammuina del Nazareno: arriva un segretario che porta tutti a sinistra, perde e ne subentra uno che porta tutti al centro, perde anche lui e il giochino ricomincia «sterile». Questa lettera, che gli autori considerano una testimonianza e nel quartier generale di Elly reputano come la dimostrazione del pluralismo di un partito, che pur attivato interamente nella campagna elettorale a favore dei cinque “Sì”, votati all’unanimità in direzione, acconsente a defezioni e ripensamenti pubblici, nasconde qualcosa di più profondo di quanto non venga raccontato dai protagonisti. Renzi e i suoi metodi sono tutt’altro che sorpassati.