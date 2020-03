Coronavirus: all'Università Bergamo al via lezioni con e-learning

05 marzo 2020 a

a

a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - L'Università degli Studi di Bergamo attiva per i propri studenti la possibilità di frequentare le lezioni a distanza, tramite la piattaforma di e-learning Moodle dell'ateneo. Trattandosi di una sperimentazione, si spiega dall'Università, l'approccio sarà per i docenti graduale e su base volontaria. Le lezioni verranno erogate utilizzando Microsoft Teams in corrispondenza con l'orario della lezione previsto nel calendario didattico. Ogni docente potrà trasmettere in modalità telematica le lezioni dal proprio ufficio, da un'aula o anche da casa, purché disponga di una strumentazione e di un collegamento internet adeguati. L'ateneo ha attivato 170 lezioni telematiche, ma dalla settimana prossima oltre il 60% delle lezioni saranno fruibili in questa modalità.