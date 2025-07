Fdi a valanga su Schlein e Conte: ecco cosa dicevano su Giorgia Meloni

La Commissione europea ha approvato la settima rata del Pnrr per l’Italia, pari a 18,3 miliardi di euro, dopo aver constatato il raggiungimento dei 64 obiettivi previsti. Con questa tranche, l’Italia ha ricevuto oltre 140 miliardi, il 72% del totale, confermandosi leader in Europa nell’attuazione del Piano, come evidenziato da Palazzo Chigi. Il governo attribuisce il successo alla sua stabilità e credibilità, definendo l’Italia un modello europeo. Il risultato smentisce le critiche dell’opposizione.

Fratelli d’Italia, tramite la sua pagina Facebook, ironizza sulle dichiarazioni di Elly Schlein e Giuseppe Conte, che accusavano il governo Meloni di incompetenza e ritardi sul Pnrr. Schlein, nel luglio 2023, chiedeva alla premier di riferire in Parlamento sui presunti ritardi, mentre Conte parlava di un’occasione storica persa. Due anni dopo, l’approvazione della settima rata da Bruxelles contraddice queste previsioni, con Meloni che celebra il “primato dell’Italia”.