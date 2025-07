Gabriel Garko sulla sedia a rotelle: "Supererai anche questa"

Gabriel Garko si è infortunato nuovamente sul lavoro, come annunciato dall’attore stesso tramite un post su Instagram, dove appare in ospedale con stampelle e una possibile frattura al piede sinistro. L’incidente è avvenuto sul set della nuova fiction Mediaset Colpa dei Sensi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Garko, 52 anni, non ha specificato le dinamiche dell’accaduto, ma ha ironizzato sulla fiction nella didascalia del post: "È sempre “Colpa dei sensi”!".

Ricoverato presso la clinica Villa Mafalda a Roma, l’attore ha ringraziato il professor Dario Perugia, il personale della struttura e la produzione per il supporto. Le riprese della fiction sono state momentaneamente sospese, e non è chiaro quando Garko potrà riprendere il lavoro.L’affetto dei fan non si è fatto attendere, con numerosi messaggi di incoraggiamento come "Povero, mi dispiace. Ma sei forte e supererai anche questa" e "In bocca al lupo". Non è la prima volta che Garko subisce un infortunio sul lavoro: nel 2022, durante le prove di Ballando con le Stelle, si era infortunato alla mano destra e alla gamba, costringendolo a ritirarsi dalla competizione. Nonostante il nuovo incidente, l’attore si mostra determinato: "Nonostante tutto non mollo! Tornerò più forte di prima", ha scritto su Instagram, dimostrando resilienza e ottimismo per il futuro.