Sinner, faccia tosta

I Championships non fanno sconti. Non li hanno mai fatti a nessuno, soprattutto perché si parla di una superficie, l’erba, che non perdona, che ti costringe a giocare con le ginocchia piegate e quella palla che schizza, in quella che è la superficie viva per definizione. A Wimbledon si vince con i fondamentali a posto, con la testa e, alle volte, imponendo la propria aura sull’avversario di turno. «Quando ho visto il tabellone ho pensato “che sfiga!”»: ha esordito così Luca Nardi nella classica intervista post match rilasciata in una delle piccole ma accoglienti sale dedicate a Wimbledon, dopo la sconfitta per 6-4 6-3 6-0 con Jannik Sinner, numero 1 al mondo e nella ristrettissima rosa dei favoriti alla vittoria finale.

Un match praticamente a senso unico, punto a punto solo fino al decimo game del primo set, quello che ha dato il break decisivo a Sinner per la conquista del parziale, dando il la a quello che sarà poi un dominio nel secondo e nel terzo set, in un campo, il numero 1 di Wimbledon, iconico e mai così caldo. Siamo di fronte alle due giornate iniziali più bollenti della storia del torneo con temperature oltre la soglia dell’accettabilità londinese e un’umidità che rende tutto più difficile. Non per il numero 1 al mondo che, in conferenza stampa, ha ribadito un solo ed inequivocabile concetto a chi ancora avesse dubbi su come si lavora e si migliora, ogni giorno di più: «Siamo gente di montagna, conosciamo una sola strada: il lavoro». C’è tutto qui dentro. Compreso il sacrificio e la tenacia che trasparivano ad ogni espressione, dietro quella immagine da giocatore e uomo che sa quello che vuole e come arrivarci. «Penso alla finale di Parigi? Certo che ci penso, ed è uno stimolo per lavorare anche più duramente». La giornata ha regalato, non ce ne vogliano gli altri azzurri, un altro grande sorriso, quella di una giocatrice troppe volte sottovalutata, forse in primis da se stessa, ma con una dote di talento potenziale molto alta: Elisabetta Cocciaretto è la vera protagonista di giornata.