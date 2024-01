Oroscopo di Branko di venerdì 19 gennaio 2024

19 gennaio 2024 a

a

a

ARIETE (21 marzo-20 aprile)

Una bella Luna nel settore dei soldi fa pensare a una prossima ripresa delle trattative di affari che sono state bloccate da Mercurio. Non insistete se incontrate delle resistenze, domani inizia il Sole positivo, potrete contare su una nuova protezione veramente grande. Ultimi influssi di Venere in Sagittario, allungate il passo nelle conquiste. C’è una parola che voi conoscete bene, ma spesso dimenticate: eccessi. Non avete bisogno di esagerare, lasciate lavorare le stelle.

TORO (21 aprile-21 maggio)

Alte possibilità di riuscita, buone notizie se siete in attesa di una risposta, di un invito, di una somma di denaro. Luna crescente nel vostro segno, in aspetto con i tre pianeti in Capricorno, meravigliosa per i rapporti lontani e per i viaggi, stupenda per l’amore. La vita cambia, dicono le stelle di prepararvi come un atleta per le Olimpiadi, per le sfide che la vita, il mondo, vi lancerà. Metteteci tutto l’entusiasmo della vostra stella guida Venere.

GEMELLI (22 maggio-21 giugno)

Ora avete l’obbligo di sistemare tutte le questioni di famiglia, eliminare le nebbie rimaste nel matrimonio, Marte non è più così aggressivo. Venere intona un nuovo canto libero, domani arriva la prima Luna dell’anno nel segno e subito sarà in trigono con Sole in Acquario, qualcosa di incredibilmente bello spunta nel vostro cuore. Nella salute sono ancora possibili fastidi di tipo epatico. Partecipate intensamente alla vita degli amici, tra loro si nasconde anche un amore.

CANCRO (22 giugno-22 luglio)

Nel mese del Capricorno non siete riusciti ad avere l’autorità e considerazione in campo professio- nale, che pur meritate, eppure il buon Giove dice che anche voi avete molto da insegnare agli altri. Forse avete sbagliato metodo, approccio, tempi non giusti. Oggi però con Luna in Toro nessuno vi ferma. Questa Luna è anche amore, è la vostra famiglia. Abbandonatevi a un sogno, pensate alla primavera, estate... Il Cancro deve sempre sognare un domani diverso.

LEONE (23 luglio-23 agosto)

Luna dissonante dal Toro non vi deve condizionare nelle scelte e neanche nelle decisioni, concludete le trattative in corso finché avete l’assistenza di Marte. Questi disturbi planetari provocano disturbi circolatori ai nativi di una certa eta, tenete sotto controllo le emozioni, rischiate di esplodere e compromettere i rapporti. Mercurio è positivo, potete tranquillamente intraprendere un viaggio. Rimproveri in amore, il coniuge è difficile da gestire.

VERGINE (24 agosto-22 settembre)

Creatività. Quale che sia il vostro lavoro, autonomo o dipendente, darete il meglio di voi stessi. Il mese del Capricorno chiude anche con il ritorno della passione amorosa. Nel giardino del Toro la Luna fiorisce come una rosa. Bellissima per i rapporti con il lontano. Ricordatevi che dovrete essere più“internazionali”, nel 2024, non così attaccati al focolare domestico. Il talento naturale sarà stimolato al massimo da Plutone.

BILANCIA (23 settembre-22 ottobre)

Un giorno ancora e il Sole uscirà dalla pesante posizione in Capricorno e manderà subito un raggio d’amore dall’Acquario. Quando il nostro oroscopo invita al relax, c’è una buona ragione. Avrete bisogno di molte forze nel lavoro, studio, famiglia. Vi aspetta una grande partita, potrete anche riprendere i sogni segreti che avete fatto la notte di Capodan- no. Teneteli ben custoditi nel cuore. Da amici e parenti che sono lontani, notizie che vi renderanno felici.

SCORPIONE (23 ottobre-22 novembre)

Quasi una vigilia questo ultimo giorno di Sole in Capricorno, domani iniziano influssi che cambieranno molto la vita di tutti i segni ma in particolare la vostra. Sin da oggi la famiglia occupa il primo posto nelle previsioni. Provocazioni, nemmeno il coniuge si impegna per liberarvi di alcune mansioni che vi rendono nervosi e vi stancano. Cerchi intorno alla testa sono provocati da Luna in Toro che è causa di instabilità di pensiero. Nessuna vaghezza nel lavoro, affari!

SAGITTARIO (23 novembre-21 dicembre)

Bellissima la posizione degli astri che incidono sulla vostra affermazione, consigliamo di dedicare questo venerdì alla carriera e agli affari, la Luna congiunta a Giove è proprio imbattibile. Si mostra saggia nella scelta dei soci, e per quel che concerne la scelta degli amanti, Saturno tace. Dicono che siete irragionevoli perché non seguite le vie battute, ma questa è la vostra forza, dovete solo organizzarvi meglio.

CAPRICORNO (22 dicembre-20 gennaio)

È un gran bell’oroscopo il vostro, oggi gratificato pure dalla Luna splendida in Toro, appassionata e fortunata. I giovani che sognano un figlio saranno esauditi da Giove. Siete fortunati nelle ricerche professionali e d’affari, succederà anche nei prossimi giorni e settimane sotto Acquario e Pesci. Dato che ci sono molte stelle in azione, puntate solo su cose importanti. Riunite la famiglia, parlate del futuro, il mondo va lasciato fuori.

ACQUARIO (21 gennaio-19 febbraio)

Domani è un altro giorno, dice Rossella. Per voi sarà davvero un giorno nuovissimo che darà il via a una geometria astrale senza precedenti. E non solo per la vostra vita, noi tutti saremo coinvolti nella trasformazione di Plutone. Luna in Toro, moderazione con cibi e bevande, non mettetevi proprio adesso a sperimentare cibi esotici. Nettuno vi rende generosi, altruisti, filantropi. La famiglia, i figli, il vostro amore, capiranno quanto avete fatto per loro?

PESCI (20 febbraio-20 marzo)

Siete già a un livello professionale alto. Se non è successo ancora è solo questione di tempo, Mercurio continua l’azione diretta e sarà positivo molte settimane. Quante occasioni ancora per vincere? Oltre all’intelligenza e alla bravura, che tutti vi riconoscono, tirate fuori il vostro fascino sottile, bisogna conquistare le persone che servono per gli affari e la carriera. Visto che ci siete, sotto questa Luna in Toro riconquistate anche il coniuge.