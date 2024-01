Branko, l'oroscopo di oggi 20 gennaio

20 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", ecco l'oroscopo di oggi sabato 20 gennaio.

Ariete (21 marzo - 20 aprile)

Giorno fondamentale per tutti i segni, Sole in Acquario accompagnato da Plutone apre una lunga stagione di cambiamenti, sarete positivamente toccati da questi nuovi aspetti che nascono in un punto felice del vostro cielo. Oggi provate un piacevole bisogno di movimento, avete voglia di scuotere gli altri e voi stessi. Siete artisti della vita e idealisti, condottieri che si battono per un ideale. Non c’è bisogno di buttarsi subito in mille iniziative, occupatevi solo del vostro amore.

Toro (21 aprile - 21 maggio)

Luna è ancora nel segno quando il Sole entra in Acquario insieme a Plutone, transito nuovo, mai sperimentato da nessuno di noi, non alimenta subito ottimismo e agita i rapporti con l’ambiente di lavoro, ma non dovete cedere per nessuna ragione. Avete capacità e abilità tecnica per andare più avanti, guadagnare terreno. Siete legati alla vostra casa, alla vostra terra, ma dovete prendere al volo le opportunità che si trovano lontano. Venere è straordinariamente bella per l’amore, sposatevi.

Gemelli (22 maggio - 21 giugno)

Siete toccati positivamente dal nuovo, inedito e rivoluzionario aspetto che inizia in Acquario, la congiunzione Sole-Plutone. Viaggi, incontri, movimento, questo sarà il leitmotiv dell’anno, indica insaziabile desiderio di sapere e conoscere, pensiero autonomo e liberale, e tutto quello che non avete guadagnato, vi sarà restituito con gli interessi. Qualcosa di straordinario in amore, comprate una culla. È giusto il presentimento che sarete felici.

Cancro (22 giugno - 22 luglio)

La forza dei ricordi, la nostalgia di un certo passato, la voglia di ritornare in un certo posto, di rivedere qualcuno. Queste sensazioni sono provocate dal Sole e Plutone in Acquario, segno che nel vostro oroscopo occupa l’ottava casa, quella delle cose disperse e ritrovate, il vostro è anche un periodo marziano; quindi, le dichiarazioni di guerra non mancano. Alcune battaglie si possono evitare, altre bisogna proprio affrontarle.

Leone (23 luglio - 23 agosto)

Sole e Plutone in Acquario, una corrente rinnovativa che si riversa come un fiume in piena sul settore dei rapporti stretti, professionali e affettivi. La cautela si impone pure per il fatto che torna il contrasto Sole Urano, Fuoco contro Fuoco. Un periodo stressante, che non esclude nuovi passi avanti. Più che per risultati immediati, il momento è favorevole per fare piani per il futuro: un nuovo terreno dove costruire nuove fondamenta. In amore Venere non vi prende molto sul serio. Relax fisico.

Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Il Sole in Acquario è nel punto ideale per il vostro lavoro (studio per i giovani), se funziona l’attività, fioriscono gli affari finanziari, ma non è detto che i risultati si raccolgano subito. Importante sapere che vincerete. L’ingresso di Plutone nello stesso segno indica per i prossimi anni progressi eccezionali, specie per medici e chirurghi, amore per occupazioni avventurose. Cambierete stile di vita, scoprirete con sorpresa della persona amata di essere affamati d’amore. Nel mondo personale va fatto ordine, compresa la salute.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Un po' di sole nell’acqua gelida. Effettivamente con Marte e Mercurio in Capricorno, presto anche Venere, l’atmosfera astrale è piuttosto fredda, ma da oggi succedono speciali eventi nel segno dell’Acquario, provocati da Plutone. Primo effetto brama passionale, l’ebbrezza dell’amore, avventure erotiche, nuovi legami con persone molto diverse da voi; uno slancio nuovo, anche nel lavoro e in affari, ma prima di buttarvi nelle nuove imprese, sistemate le vecchie pendenze.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre)

Casa, famiglia, figli, matrimonio queste voci escono di prepotenza dal vostro quadro astrale che registra oggi due nuovi transiti di portata eccezionale: Sole e Plutone in Acquario. Non siete ancora prepotenti, come lo sarete tra qualche giorno, sorvolate su critiche e osservazioni, le occasioni di successo non mancano. Dovete uscire dal solito giro, viaggiare, l’ambiente di sempre diventa troppo stretto e piccolo, l’impulso è di andarsene, prima però bisogna sistemare le cose qui. Siete più leggeri, allegri.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre)

Siete in grado di fare molto, mettete in preventivo anche qualche possibile resistenza da parte degli altri oppure un vostro affaticamento, Mercurio, pianeta del lavoro e dei soldi, conferma che i risultati ci saranno. Puntate molto sul vostro fascino, intensificate la vita sociale, meno sarete in casa, meglio sarà. Sole e Plutone in Acquario, discussioni con le persone vicine, atti scritti, brevi viaggi. Incrementate ciò che è nuovo, rovesciate ciò che è vecchio.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)

Grande dipendenza da denaro e beni materiali. È quello che dicono di voi, il bello è che ora lo confermano anche le stelle. E ancora più bello è il fatto che avrete più di una fonte di guadagno, a volte farete i soldi in modo sensazionale, avventuroso. La vostra seconda casa zodiacale, che corrisponde appunto ai beni materiali, si illumina oggi per la presenza di Sole e Plutone, entrambi associati al capitalismo. Occasioni fortunate pure in amore, che raggiunge la massima intensità. Sposatevi, fate figli.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

Sabato, mi succede di sabato... cantava Loretta Goggi in uno show televisivo di un po’ di tempo fa. Esattamente quello che succede a voi oggi, è un momento fondamentale per la vostra e per la vita di tutti noi, Sole e Plutone si incontrano dopo due secoli e mezzo nel vostro segno, l’ingresso è previsto alle ore 15:07, buon compleanno! I bimbi che nasceranno nelle prossime quattro settimane sono già figli del futuro. Andranno nello spazio come Elon Musk.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Ritorno a casa. Questo vuole dire ogni anno il Sole quando inizia a splendere in Acquario. Ma rispetto al passato ora avete forti protezioni planetarie, a partire da Marte fino a Urano, non c’è problema che non possiate risolvere. Probabile risoluzione di una questione legale, specie relativa a un lascito, liquidazione; pure nelle questioni domestiche siete protetti dalla Luna, bella e fortunata per l’amore. Venere è già in attesa sul pianerottolo del vostro cuore, aprite quella porta! Sole e Plutone alle spalle avvertono di studiare meglio le persone che vi circondano.