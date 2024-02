Le stelle di Branko, ecco l'oroscopo segno per segno di giovedì 15 febbraio

15 febbraio 2024 a

a

a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno dell'astrologo più seguito d'Italia. Quali sono le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 15 febbraio?

Ariete

Le stelle di febbraio mettono in luce il vostro carattere, sempre alla ricerca di nuove battaglie professionali e nuove gare sentimentali. Ora avrete successo con la gente, col pubblico, lanciate la freccia verso l’obiettivo, colpirete. Promettente il campo degli affari finanziari, come cresce il primo quarto di Luna così aumentano le possibilità di guadagno. Incontri d’amore divertenti, veloci come il Carnevale.

Toro

La forza dell’amore vince questi disturbi che si presentano nel lavoro, tipici di febbraio, basta non dare eccessiva importanza a critiche e osservazioni. Luna cresce verso il primo quarto che sarà completo domani, due giorni a disposizione per avviare iniziative di lavoro e affari finanziari sempre con un occhio alla concorrenza. Ben venga una vostra reazione alla routine quotidiana, rendete vivo l’amore.

Gemelli

Amore! Oggi e i prossimi giorni sono toccati da transiti sorprendenti per la vita sentimentale, Marte è già in pieno splendore e Venere si avvicina al segno dell’Acquario. Risveglio dal letargo per i coniugi, in attesa le nuove conquiste. Ancora non perfetta l’intesa nel rapporto genitori-figli, ma sotto il profilo professionale e finanziario il momento può essere considerato clamoroso.

Cancro

L’amore non è così lontano come fa pensare Venere dispettosa in Capricorno, basta seguire il sentiero luminoso tracciato dalla crescente Luna, e vi troverete tra le braccia di qualcuno. Voi siete vicini anche a un periodo eccezionale per il lavoro e per il successo in generale. Non appena Venere esce domani dall’opposizione non avrete seri ostacoli fino al 10 marzo. Soluzioni nel campo legale.

Leone

La Luna segnala alcune distrazioni che si verificano nel vostro lavoro e che producono reazioni da parte dei colleghi e collaboratori. La vita con gli altri richiede pazienza, una vostra risposta impulsiva può aumentare il disagio, considerando la forte opposizione di Marte e di Mercurio, consigliamo cautela nell’attività fisica, e anche durante i viaggi. Incontri con specialisti nel ramo che vi interessa.

Vergine

Prosegue l’incanto di San Valentino, amore come un sogno. Primo quarto in Toro e ancora in contatto con Venere, influsso che può fare miracoli. Il transito sarà attivo pure domani, programmate i piani di attacco passionale con cura e furbizia. Fate qualcosa per ravvivare la vostra bellezza, sorprendete il coniuge. Ottimo il campo lavoro e affari, ciò che è nuovo e mai sperimentato porta soddisfazioni e successo sociale.

Bilancia

Guarda che bianca Luna, guarda che notte azzurra, guarda come è rosso Marte, che vi rende così passionali! Intimità completa. È il tempo di nuove conquiste, fino a lunedì Sole in Acquario può illuminare nuovi sentieri di vita. Arrivano nuove persone e nuovi parenti che diventeranno parte del clan familiare. Cielo fertile, è una gioia scrivere l’oroscopo per voi in questi giorni indimenticabili. Saprete sfruttare la fortuna?

Scorpione

I punti deboli della salute sono allo scoperto, prudenza in questi ultimi giorni della stagione dell’Acquario. In quel segno sono presenti 5 forze cosmiche che in teoria dovrebbero interessare solo questioni domestiche e private, ma essendo tra loro anche Marte, la situazione va vissuta con cautela. Il nascente primo quarto è nervoso per il matrimonio ma stimolante per chi è alla ricerca di novità, pure nel lavoro.

Sagittario

Molto bene. Primo quarto nel settore del lavoro, fase che aiuta a ripartire con nuovi progetti e invita a prestare attenzione alle collaborazioni. Protagonisti nell’ambiente abituale e attivi nel lavoro di gruppo, c’è nell’aria una promozione o uno scatto di carriera e finanziario. Troppo belli i 5 pianeti nel caro amico Acquario, una volta tanto siete voi che dettate legge nel matrimonio, in casa, con i figli.

Capricorno

Chiaro come il Sole che splende e la Luna che illumina la notte, siete voi i protagonisti di questi ultimi 4 giorni dell’Acquario. Questo segno governa e incide sul vostro patrimonio personale, che deve avere la priorità assoluta se non volete perdere una grande occasione di guadagno, successo, e popolarità, se lavorate col pubblico. Nell’ambiente molti vi remano contro ma le amicizie sono sempre al vostro fianco.

Acquario

C’è una novità in famiglia, Luna in Toro non sbaglia. Approfittate dell’occasione anche per ottenere denaro e garanzie nel lavoro. Il vostro cielo davvero è illuminato a giorno, evento più unico che raro: Sole, Mercurio, Venere, Marte e Plutone. Un cocktail astrale che rende la vita, e le sorprese che porta, una festa mobile. Un compleanno indimenticabile.

Pesci

C’è ancora un discorso che dovete fare in famiglia e in amore? Parlate sotto questa Luna crescente in Toro, meravigliosa per esprimere affetto, ammirazione, gratitudine. Non male le occasioni che porta in campo finanziario, facilitazioni di tipo legale grazie alla protezione di Giove. Saturno agisce nel segno senza disturbo, prevede altri lavori entro la primavera, per molti di voi pure un cambio di casa. Riunioni con amici.