Il Molino Stucky di Venezia Celebra il 140esimo Anniversario 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

16 maggio 2024 a

a

a



Venezia incanta con la sua bellezza senza tempo e la sua atmosfera magica. Fondata più di 1.500 anni fa su un arcipelago di isole nella Laguna Veneta, Venezia è rinomata per i suoi canali romantici, i tour in gondola, i suoi magnifici palazzi e le sue chiese storiche. Con una ricca storia culturale, artistica e architettonica, Venezia continua a ispirare visitatori da tutto il mondo con il suo fascino unico. Il Molino Stucky di Venezia, iconico edificio industriale attualmente convertito in un albergo, continua a incarnare lo spirito eterno della Serenissima e rivela le nuove e affascinanti suite, frutto di un'attenzione meticolosa per ogni dettaglio e di una ricerca continua di innovazione.

Da quando fu posata la prima pietra, l'edificio ha segnato il paesaggio veneziano con la sua maestosità e la sua storia. Oggi, come hotel a cinque stelle della prestigiosa catena Hilton, porta avanti la sua eredità di eleganza e ospitalità, mentre si immerge in un nuovo capitolo di splendore con l'aggiunta delle nuove suite, ideate dall'acclamato interior designer Biagio Forino. L'ispirazione di queste nuove creazioni si nutre delle suggestioni e delle emozioni uniche che solo Venezia sa offrire. Ogni dettaglio, dall'architettura alle finiture, è stato concepito per catturare l'essenza della città lagunare e trasportare gli ospiti in un viaggio sensoriale senza tempo. Partendo dalla vocazione industriale originaria dell'edificio, il progetto di restyling esalta e valorizza gli elementi caratteristici, come le travi e le tramogge del grano, che testimoniano la storia dell'antica fabbrica. Tuttavia, ciò che emerge come protagonista assoluto è il costante richiamo all'acqua della laguna, che permea l'interior decoration con un suggestivo tono di verde acqua.

Le tappezzerie Rubelli, i tessuti dei paraventi "Toile de Venise" e le testate dei letti si tingono di questa sfumatura, portando la magia di Venezia direttamente nelle suite. La collaborazione con artisti e artigiani locali è un altro elemento chiave del progetto. I quadri di Mauro Grecale, arricchiti dalla foglia d'oro, e le lampade realizzate esclusivamente con il vetro di Murano di Italamp aggiungono tocchi di autenticità e raffinatezza, mentre i lampadari Fortuny conferiscono un'eleganza senza tempo. La sostenibilità è stata una priorità durante tutto il processo di progettazione e realizzazione.

I materiali selezionati sono stati scelti con cura tra produttori impegnati nel rispetto dell'ambiente, garantendo così un impatto ambientale ridotto e una lunga durata dei prodotti utilizzati. Parlando del suo approccio al progetto, Biagio Forino ha dichiarato: "Ho voluto catturare l'anima del Molino Stucky, immergendomi nella sua essenza per creare un'esperienza unica per gli ospiti. La mia ispirazione nasce dall'osservare la vista mozzafiato su Venezia dalle finestre dell'hotel, desiderando che i visitatori possano vivere l'atmosfera incantata della Laguna in ogni dettaglio delle suite." Il Direttore Generale dell'Hilton Molino Stucky Venice, Massimiliano Perversi, ha espresso grande soddisfazione per l'inaugurazione delle nuove suite, sottolineando l'impegno dell'hotel nel offrire un'esperienza immersiva e suggestiva ai propri ospiti. Con l'apertura di queste straordinarie nuove suite, l'Hilton Molino Stucky Venice conferma il suo status di destinazione di lusso a Venezia, invitando gli ospiti a immergersi nella magia senza tempo della città lagunare.