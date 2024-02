18 febbraio 2024 a

Ecco l'oroscopo di Branko di domenica 18 febbraio



Ariete

Luna chiacchierona in Gemelli conclude con allegria il secondo mese invernale, domani Sole in Pesci aprirà un periodo di 4 settimane meno vivace, forse, ma intenso; tra un mese inizierete la vostra stagione con un bagaglio di vita pieno di esperienze positive. I pianeti danno oggi il via a una nuova, importante fase. Plutone invia potenti influssi rigeneratori e spinge a guardare al futuro con un ottimismo. Amore non stop, Venere impazzisce per voi.

Toro

Ultimo giorno di Sole in Acquario, presto sarete liberi pure dalla pressione di Mercurio, primo pianeta che seguirà Sole in Pesci. Contate sempre sull’appoggio di Giove, fortuna e ottimismo. È la gioia di stare bene, fisicamente e psicologicamente, seguite eventuali prescrizioni mediche. Dopo una partenza pensierosa, disordinata, cominciano ad arrivare notizie, proposte. Accettate con entusiasmo nuove persone perché sono come voi, potrete fare tanto insieme.

Gemelli

Sole e Plutone sono ancora vicini in Acquario, simboli della metamorfosi per la società intera, nel vostro caso la previsione è obbligatoria perché avviene nel vostro settore della rinascita. Decidete se i cambiamenti interessano lavoro o privato, ogni tanto le stelle ci fanno sentire liberi nelle scelte. Di sicuro è magnifica questa Luna in intrigante aspetto con Venere e Marte, siete amati e desiderati. Restate all’erta nell’ambiente professionale, dedicate più tempo ai figli.

Cancro

Conta sapere che avete davanti un altro giorno libero da influssi negativi. Sole e pianeti in Acquario non possono direttamente mandare il loro influsso ma investono la vostra ottava casa. Questioni ereditarie. Nel caso di discussioni o controversie intorno ai beni ereditati contate sulla protezione di Giove. L’influsso del pianeta della fortuna sarà ancora più incisivo da domani in aspetto con Sole in Pesci. Venere risveglia tenerezze coniugali, Marte protegge nuove conquiste.

Leone

Quasi ci siamo, domani mattina il Sole sarà in Pesci, segno grande amico che arriva nella vostra vita nei momenti più significativi per il lavoro e per l’amore. Indiscusso il suo potere nel campo professionale, risultati economici e altre occasioni che arrivano a sorpresa, il nostro invito alla cautela è per la salute sottoposta all’eccezionale opposizione dei pianeti in Acquario, Marte per primo. Tante sollecitazioni vanno gestite razionalmente.

Vergine

La vostra carriera, la posizione sociale, il potere che avete o non avete nell’ambiente. A vedere la forte presenza dei pianeti nel campo del lavoro si direbbe che siete più potenti nel mondo del lavoro che non in casa. Ha ragione la Luna di rimproverarvi, dai Gemelli, ricordandovi che inizia domani l’opposizione diretta di Sole-Saturno, dai Pesci. Nuovi esami nei rapporti stretti, alcuni confermati, altri messi in discussione. Forza e debolezza, una costante nella vostra vita.

Bilancia

Grande domenica di un grande momento astrale. Ciò che volete, come e con chi volete, il cielo è a vostro favore. Luna insieme al Sole e tre pianeti in Acquario, segno della vostra fortuna, assume il significato di crescita. Incredibile Venere, compagna dei vostri sogni. Anche sogni d’amore, spera Nettuno. Nella vita c’è una stagione per tutto, ma può succedere che la primavera ritorni qualche volta in anticipo. Vivete, amate, non createvi problemi!



Scorpione

Ancora molto impegnativo il cielo privato, responsabilità in famiglia anche per i giovani - l’accento cade sui genitori. Marte e Plutone non sono troppo portati per lo sport. Aspettando domani, che porterà un Sole ottimista, spendete questa domenica anche per fare una revisione dei vostri impegni, controllo della salute, amicizie. Nel lavoro dovete cercare adesso di ampliare la conoscenza di nuovi collaboratori e approfondire i rapporti.

Sagittario

Le circostanze positive nel campo del lavoro, della professione, o dell’attività in genere, non mancano, ma adesso è necessario stringere i tempi, impostare-definire-concludere. Ancora più importante è dare sicurezza alla famiglia, sistemare la casa, pensare al vostro amore. Questo tenero e fragile amore sottoposto da domani alla non facile pressione di Sole-Saturno. Marte eccitante per le nuove storie, anche se non durature. Controllo medico.

Capricorno

La deliziosa influenza di Giove e Venere, rende la domenica meravigliosa per l’amore. Un nuovo grandissimo incontro è favorito da Marte, dovete credere a chi viene fino a voi con il cuore in mano. Cambia anche la situazione familiare, tuttavia sono presenti ancora nodi da sciogliere, specie nei rapporti con i figli (genitori). La fortuna vi sorride anche nelle finanze. Acquisti indovinati nei mercatini della domenica, oggetti di antiquariato.

Acquario

Un cielo fuggitivo, nel senso che gli influssi sono mobili, ma leggero e piacevole. L’unico momento un po' critico potrebbe essere Urano che si intromette nel rapporto di coppia e nella vita familiare – non rimandate le decisioni che riguardano i figli, e neanche le decisioni per il vostro futuro sentimentale. Sole lascia il vostro segno e può dare una sensazione di freddo, risulta invece sempre positivo per l’attività e le finanze. Grandi incontri e grandi successi.

Pesci

Siete davanti a un'altra svolta della vostra vita, annunciata dal Sole che entra domani alle 5:13 nel vostro segno. Si ripete così la congiunzione con Saturno e Nettuno che avete già sperimentato l’anno scorso. Non dovete fare lo sbaglio di volere tutto e subito, l’importante è sapere che avrete possibilità e soluzioni che aspettate con ansia, forse da anni, buttatevi subito alla conquista della felicità in amore! Riuscite a conquistare con la sola grazia del vostro volto.