13 maggio 2024 a

a

a

Le stelle di Branko: l'oroscopo di oggi, lunedì 13 maggio.

ARIETE

Sarà stata senz’altro utile la scossa provocata dalla Luna in Cancro, ma oggi e domani è in Leone e voi siete molto più sicuri sulle decisioni da prendere. Belle prospettive, tanti progetti nella testa sempre in movimento, possono essere professionali o sentimentali, conta solo sapere che nascono sotto la buona protezione di tutte le stelle! Diciamo che questa settimana raggiungerete un record, siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita. Complimenti e auguri.

TORO

L’antica Maia, il cui nome significa madre, nutrice, Madre Natura, presiede maggio, vostro mese zodiacale e stagione preferita da Venere, stella guida del segno del Toro. Le stelle confermano che maggio sarà quest’anno proprio il vostro mese, anche se la partenza della settimana appare aggressiva, a causa della Luna in Leone. Disturbi nella salute. Giove costruisce nuove famiglie, un sogno d'amore sarà realizzato.

GEMELLI

Finalmente avete assunto l’atteggiamento giusto nel lavoro, Mercurio in Ariete aumenta i flussi di favore. Persone altolocate vi tengono d’occhio, fatevi avanti se avete qualcosa da proporre, chiedere. Luna per due giorni in Leone è molto buona per le questioni scritte, seguite i consigli di un esperto nelle questioni legali, vista la posizione di Giove in Toro. Venere è un po' spenta, per voi in Toro, ma avete Marte, sfruttatelo a più non posso, fermate chi vorreste amare.

CANCRO

Primo segnale di una nuova gioia in amore e di una ripresa nel campo professionale e finanziario: maggio finalmente! A favore delle vostre finanze il primo quarto di Luna che nasce in Leone, segno dei ricchi. È richiesto coraggio, siate più chiari e diretti quando parlate di lavoro e affari, settore che riceve il formidabile aiuto di ben tre pianeti in Toro e due in Pesci. Queste stelle vogliono vedervi innamorati per sempre. La vostra gelosia non è giustificata dai fatti.

LEONE

Le rose più profumate hanno le spine, così il vostro amore prima vi inebria e poi vi punge. Ma questo succede a tutti gli innamorati! Venere non è amica, d'accordo, però avete Marte arietino in fiamme, vi potete salvare con la passionalità. Guardate questa sera la Luna, diventerà primo quarto in Leone, fase benaugurante per nuovi innamoramenti, progetti matrimoniali, la famiglia aiuta le giovani coppie a costruire un caldo nido, meglio se in campagna. Ricordiamo che questa fase lunare raddoppia l'effetto di quello che somministrate al corpo. Viaggi piacevoli.

VERGINE

Si avvicinano momenti di felicità in amore, annunciati da questa splendente Luna primo quarto che nasce in Leone e poi sarà naturalmente nel vostro segno giovedì. Sono soprattutto il Sole e tre pianeti in Toro che danno vita, creano un'atmosfera primaverile, rendono piacevole il lavoro. Controllate l'emotività, che vi rende distratti nel movimento e nel lavoro fisico, attenti nello sport perché Saturno rema contro, ma prendete il matrimonio in maniera più sportiva. Madri e figlie.

BILANCIA

Libertà: una gran bella parola, ma possiamo noi dire di essere totalmente liberi? Per quel che riguarda le vostre stelle, sì. Questa mattina, mentre controllate allo specchio se siete belli come sempre, dopo settimane di stress, nasce in Leone un magnifico primo quarto di Luna, che manda anche a voi un cesto primaverile di occasioni professionali che dovete accettare o rifiutare all'istante, senza divagare troppo. Libertà di amare, questa è la magnifica concezione di Giove astro fortunato. Ancora cautela alla guida e nei viaggi.

SCORPIONE

Nel mese del Toro ogni cambio di Luna è come un nuovo esame che dovete affrontare nel privato o nel mondo esterno, fonte anche di stanchezza fisica e agitazione nervosa. Ma è un bene che questo primo quarto in Leone si formi ora, almeno prenderete immediatamente le decisioni nel campo pratico, lavoro e affari, o saranno le circostanze a spingervi in una certa direzione. Momento indicato per rivedere le collaborazioni, le nuove associazioni nascono sotto la protezione di Saturno, quindi dureranno nel tempo. Amore: non leggeri i rapporti coniugali, le cose vanno meglio per gli amanti, Marte è molto sexy. Conquiste!

SAGITTARIO

Voglia di partire, viaggiare, navigare (il vostro segno governa le navi), volare… Il desiderio di allontanarsi dal consueto e di allargare il proprio orizzonte diventa irresistibile sotto il primo quarto di Luna in Leone, fino a mercoledì. In alto i cuori, voi che vivete per l'amore, o siete in attesa di incontrare qualcuno che vi dica come sono focosi i vostri occhi! Viaggi indimenticabili. Ci fa piacere registrare anche una consistente entrata finanziaria, ma Giove non specifica di cosa si tratti.

CAPRICORNO

Cominciano a brillare le stelle di maggio, mese che consideriamo uno dei più belli per i tre segni di terra che godono della protezione di Giove in Toro, transito che mancava da 12 anni. Questo grande pianeta che per voi è nel campo della fortuna e dell'amore, riceve la collaborazione di Saturno e Nettuno in Pesci, entro luglio voi sarete in grado di impostare le grandi iniziative per l'autunno e l'inverno. Ma non pensiamoci oggi, dedichiamo questa splendente Venere agli amanti vecchi e nuovi, ricordiamoci anche di quelli che non amiamo più o non ci amano più.

ACQUARIO

Luna avrà molto spesso un ruolo importante nel mese del Toro, ogni fase metterà in discussione un preciso settore, anche con intenti molto positivi per voi. Il primo quarto in Leone, può disturbare il matrimonio, vista anche la presenza di Venere in Toro, ma i nuovi legami e i nuovi matrimoni sono felici proprio sotto questa Luna. Ah, la potenza delle stelle! Anche le questioni di famiglia restano in primissimo piano. Rapporti con donne, anche nel lavoro, moglie e figlia, quasi sull'orlo di una crisi di nervi. È noto che l'Acquario non ha un sistema nervoso forte. Siete troppo sensibili.

PESCI

Arriva al momento giusto il favore della Luna primo quarto che si sta formando in Leone, segno che governa la vostra parte lavorativa, professionale ed economica, compreso il benessere fisico e la salute. Ottime prospettive grazie ai pianeti in Toro, spicca oggi la bella Venere che aggiunge a tutto bellezza e fortuna. Non dovete parlare troppo, se necessario fatevi rappresentare da persone di vostra fiducia, un avvocato. Rilassatevi con le note musicali di Nettuno, che compone per voi la colonna sonora di un nuovo romantico film d'amore.